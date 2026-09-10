28 de TIR-uri ale unei firme românești, confiscate în Belgia. Șoferii dormeau de săptămâni întregi în cabine

În Kortenberg, Belgia, au fost confiscate 28 de camioane aparținând unei companii de transport din România. Există indicii că firma este neglijentă în ceea ce privește condițiile de muncă. Se presupune că șoferii sunt exploatați, scrie site-ul radiodifuziunii de stat belgiene, VRT.

În timpul unei inspecții la o companie de transport românească din Kortenberg, au fost găsiți șoferi care stăteau în camioanele lor de mai multe săptămâni. Se pare că nici salariile lor nu erau plătite corect. Acest lucru a fost raportat de poliția locală HerKo (Herent/Kortenberg).

Opt șoferi au fost chestionați cu privire la salariul și condițiile lor de muncă la companie.

Rezultatele inițiale ale anchetei indică faptul că ar putea fi vorba despre exploatare și fraudă socială. De exemplu, se pare că angajații au câștigat mai puțin decât salariul minim legal la care aveau dreptul.