Ambasada Rusiei la București a transmis joi, 10 septembrie, că nu există „nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității” rusului arestat preventiv, după ce a fost acuzat de SRI și DIICOT că a filmat baze militare din România, folosite de aliații NATO, în cadrul unor tentative de acte de diversiune. Reprezentanții Moscovei au mai precizat că au solicitat autorităților române acordul pentru a se întâlni cu bărbatul în vârstă de 40 de ani.

Moscova cere dovezi în cazul rusului acuzat de spionaj

„Potrivit informațiilor apărute în presa română, cu referire la Serviciul Român de Informații și la alte structuri de aplicare a legii, cetățeanului rus i se impută colectarea de informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea organizării unor acte de sabotaj și diversiune. Se afirmă că această activitate ar fi fost coordonată de pe teritoriul Rusiei. Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii. Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească”, susține Ambasada rusă în România într-un mesaj transmis pe Facebook.

Instituția diplomatică a precizat că „urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară”, iar „autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta”.

„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”, susține Moscova.

Pe 8 septembrie, Ivan Kuțenko, un rus în vârstă de 40 de ani, acuzat de SRI și de DIICOT că a filmat și a fotografiat tehnică militară și obiective de interes strategic pe teritoriul României, punând în pericol securitatea națională, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile prin decizia Curții de Apel București. Decizia poate fi contestată.

Ivan Kuțenko a fost acuzat de spionaj de către SRI și DIICOT

Pe 8 septembrie, la amiază, SRI a anunțat că un cetățean rus a fost monitorizat încă din februarie pentru tentative de acte de diversiune.

„Începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice”, a transmis Serviciul Român de Informații.

Instituția a precizat că a fost observat un tipar asemănător rețelelor de sabotori coordonate de Rusia în Europa. Mai exact, a spus SRI, cetățeanul rus a fost instruit să fotografieze și să filmeze obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov aflate în România.