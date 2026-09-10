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Un român a fost ucis, legat de o baterie și aruncat într-un râu, în Danemarca. Suspecții au fost arestați în patru județe din țară

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Imagine din timpul arestării unuia dintre presupușii ucigași ai românului omorât în Danemarca Sursa foto: captură YouTube/ Poliția Română
Imagine din timpul arestării unuia dintre presupușii ucigași ai românului omorât în Danemarca Sursa foto: captură YouTube/ Poliția Română
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Patru români, suspectaţi că şi-au ucis un conaţional în Danemarca și l-au aruncat într-un râu legat de o baterie auto, au fost reţinuţi în patru județe din țară în baza unor mandate europene de arestare.

Cei patru bărbați, acuzați de omor și vizați de mandate europene de arestare, au fost depistați de polițiști din inspectoratele județene de poliție Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz.

Autorităţile daneze au fost informate, iar procedura de executare a celor patru mandate europene de arestare este în curs de desfăşurare.

4 ROMÂNI, CĂUTAȚI ÎN BAZA UNOR MANDATE EUROPENE DE ARESTARE, DEPISTAȚI DE POLIȚIȘTI ȘI PROCURORI

„Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 24 august 2026, patru bărbaţi, cu vârste între 22 şi 31 de ani, ar fi ucis un alt bărbat, tot român, pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost aruncat într-un râu”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Potrivit Poliției, autorităţile judiciare din Danemarca au emis mandate europene de arestare pe numele celor patru, iar Biroul Sirene România a sesizat Parchetele de pe lângă Curţile de Apel, respectiv inspectoratele de poliţie judeţene, aceştia fiind depistaţi, de către poliţişti, miercuri, 9 septembrie, în judeţele Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila.

„În continuare, autorităţile din Danemarca au fost informate cu privire la reţinerea celor în cauză. În prezent, procedura de executare a celor patru mandate europene de arestare este în curs de desfăşurare”, afirmă sursa citată.

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Tags: CRIMĂ Poliția Română Stiri Danemarca
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