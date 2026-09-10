Valentina Pelinel și Cristi Borcea împlinesc luna aceasta 8 ani de la nuntă. Vedeta a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Libertatea despre secretele căsniciei lor și încrederea din cuplu.

Septembrie este o lună cu o semnificație specială pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea, marcând împlinirea a opt ani de la nunta lor. Pentru doamna Borcea, cifra opt are o semnificație aparte, fiind strâns legată de repere importante din viața sa personală.

Valentina Pelinel, dezvăluiri despre Cristi Borcea după 8 ani de căsătorie

„8 e cu noroc, sunt și născută pe 8 în 1980, ne urmărește semnul infinitului. E o lună specială pentru noi, 8 ani de la căsătorie. La noi întotdeauna e aniversare, dacă pot să spun așa, pentru că noi ne respectăm foarte mult timpul în doi. Ne spunem « te iubesc» în fiecare zi de nenumărate ori, nu doar de sărbători. De fiecare dată când vorbim la telefon noi închidem cu « te iubesc» . Așa că noi avem doza noastră de romantism tot timpul, care nu cred că s-a pierdut după opt ani”, a mărturisit, pentru Libertatea, Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel: „Provocări sunt de tot soiul"

Ca în orice familie, parcursul nu a fost lipsit de momente dificile. Vedeta a explicat că gestionarea stresului cotidian, a afacerilor și a creșterii copiilor necesită o atenție sporită, însă comunicarea sinceră reprezintă cheia rezolvării oricărei probleme.

„Provocări sunt de tot soiul în viață, dar pot să-ți zic așa că într-adevăr comunicarea într-un cuplu e foarte importantă. Evident că îți iubești partenerul de viață, că de asta îți iei partener de viață. Dar sunt multe: afaceri, chestiuni personale, copii, nu știu, apar răceli, întotdeauna ai factori de stres și în casă și în afară. Dar atâta timp cât comunici bine cu partenerul tău, eu zic că orice se poate rezolva pe lumea asta dacă ești sănătos, evident, că asta e de la Dumnezeu”, a adăugat soția lui Cristi Borcea pentru Libertatea.

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Un alt aspect esențial în relația lor este transparența totală. Valentina Pelinel a subliniat că între ea și soțul ei nu există secrete sau motive de suspiciune, iar libertatea de acces la dispozitivele personale se extinde chiar și către cei mici.