Nico are o relație foarte bună cu fiica sa și îi este alături necondiționat. De când a venit pe lume nepotul artistei, toată familia îi acordă lui toată atenția. Micuțul nu are nici o lună de când a venit pe lume.

„Mă simt la fel, sunt un pic mai grijulie. Aștept să treacă perioada, să facă o lună, două, trei, ca să simțim că poate să ne vadă, că știe că îl alintăm, că îl mângâiem, că îl strigăm pe el. Deocamdată la 10 zile nu se vede. Am înțeles că el nici nu vede perioada asta, distinge așa anumite chestii.

Suntem înnebuniți și eu și Laurențiu. Tot timpul când mă duc acolo fac poze peste poze”, a declarat Nico pentru WOWBiz.ro.

Artista a mărturisit că Alexandra nu își dorește ajutor momentan, însă când va avea nevoie, ea va fi lângă fiica sa. Tatăl bebelușului este foarte implicat în creșterea acestuia și o ajută enorm pe fiica lui Nico.

„Avem aceeași relație. O iubesc parcă mai mult și vreau să îi fiu mai aproape. Dacă aș putea să fiu acolo secundă de secundă mi-ar plăcea tare mult, doar că ea nu dorește ajutor deocamdată, dar sigur o să vină și momentul. Nu neapărat că vrea să experimenteze singură, dar pe vremea mea, eu aveam scutece, le spălam, le puneam la uscat. Eu am crescut-o altfel pe Andrușca. La ea e mult mai ușor, mai ales că îl are pe Alex, Matias are un tată extraordinar. Vreau să spun că e cel care face lăpticul, îl ia imediat în brațe, îl lasă foarte puțin să plângă. I-am zis să îl mai lase ca să își dezvolte plămânii. Deci, nu pot să zic că s-a schimbat relația. Copil va fi pentru mine și la 50 și la 100 de ani”.

„I-am dat sfaturi, dar nu s-a luat după mine și nici nu o să o facă”

Cântăreața Nico a încercat să-i ofere sfaturi fiicei sale, însă Alexandra nu a luat în considerare și i-a spus mamei sale că își va crește băiețelul așa cum crede ea. Fiica artistei se bazează foarte mult pe o doamnă doctor care o ajută să afle ce este mai bine pentru micuț.

„I-am dat sfaturi, dar nu s-a luat după mine și nici nu o să o facă. A zis că ea nu vrea sfaturi, ea îl crește cum vrea ea. Îi respect decizia și e frumos ca fiecare mamă să facă așa, doar dacă îți cere ajutorul atunci să te bagi să îi spui că nu e bine. Are o neonatologă, o doamnă care vine de la un spital din București și îi face masaj o dată pe săptămână. Vorbește foarte multe cu dumneaei. Îți dai seama că generațiile s-au schimbat. Eu nu am făcut atâtea vaccinuri câte se fac în momentul ăsta. Doamna îi dă cele mai bune sfaturi, așa că nu am ce să zic, decât dacă zice mami vino aici, în secunda următoare m-am urcat în mașină și am venit. Nu o să fie nevoie doar de mine, trebuie să mai iau pe cineva cu mine, chiar mai vorbeam cu cineva care e bunică și mi-a zis că pe la 3-4 ani o să aibă cea mai mare nevoie de noi. Atunci va fi al nostru definitiv”, a mărturisit Nico pentru sursa mai sus menționată.

