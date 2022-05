Seara trecută, Alexandra Stan și-a lansat noul album, numit „Rainbow”, iar apariția ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Într-o costumație îndrăzneață, artista și-a lăsat la vedere picioarele și posteriorul. Se pare că și-a revenit complet după scurta căsnicie cu Emanuel Necatu, asta pentru că a fost toată numai un zâmbet.

În cadrul unui interviu, Alexandra Stan a recunoscut că multe dintre piesele sale au fost scrise în urma despărțirilor prin care a trecut. În prezent, cântăreața este foarte fericită și se bucură din plin de succesul pe care îl are în muzică.

„Foarte multe melodii le-am scris după despărțiri. Am suferit, iar după am făcut o melodie din care mi-am dat seama că am făcut ceva bun. Sunt foarte bine, mai ales că am putut să materializez toată suferința asta în ceva frumos. Ești fericit atunci când ești mulțumit cu ceea ce faci”, a declarat Alexandra Stan în exclusivitate la Antena Stars.

Deși a fost foarte mult plecată din România, Alexandra nu s-ar muta din țara natală. Artista și-ar dori să locuiască o perioadă limitată de timp în Statele Unite ale Americii sau în Barcelona.

„Nu m-aș muta niciodată într-o altă țară. Din experiențele astea mi-am dat seama că tot în România aș vrea să trăiesc, dar aș muta să locuiesc o perioadă de timp mai îndelungată tot în SUA sau poate în Barcelona, undeva unde să fie și cald”, a mai mărturisit Alexandra Stan, pentru sursa mai sus menționată.

