Recent, Alexandra Stan s-a pozat alături de un tânăr misterios și a postat imaginea pe rețelele de socializare.

Daniel Bobovnikov și frumoasa artistă s-au bucurat de momentele petrecute împreună. Momentan, Alexandra Stan nu a confirmat și nici nu a infirmat că este într-o relație, potrivit VIVA!

În cadrul unui podcast, Alexandra Stan a vorbit despre modul în care s-a descis să facă bani în pandemie.

„Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un «deal» (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută.

Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»

Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe…Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan.

