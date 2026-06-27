„Atunci când temperatura apei din râu atinge valoarea limită stabilită de lege, centrala nucleară se asigură că funcționarea sa continuă să îndeplinească cerințele de protecție a mediului, prin modificarea performanței unităților”, a explicat Kapitány. Ministrul a adăugat că măsura nu este una excepțională, ci face parte dintr-un protocol prestabilit.

El a subliniat că populația nu va resimți această modificare, deoarece alimentarea cu energie electrică a Ungariei rămâne stabilă și sigură.

„Temperatura apei Dunării este monitorizată constant, iar deciziile operaționale sunt luate pe baza datelor măsurate, precum și a legilor și reglementărilor în vigoare”, a precizat oficialul maghiar.

Valul de căldură care afectează întreaga Europă pune presiune pe sistemele de energie, subliniază Kapitány, care a lansat un apel către cetățeni să reducă pe cât posibil consumul inutil de energie.

„Utilizarea conștientă a energiei poate contribui la funcționarea echilibrată a sistemului electric în această perioadă de stres extraordinar”, a transmis ministrul prin intermediul rețelelor sociale

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