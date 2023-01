Alexandra Ungureanu susține că a fost o provocare să filmeze alături de Sebastian Dobrincu scene tandre, mai ales că de față era și iubita concurentului de la Survivor România 2023, Ioana Ignat. Cântăreața mărturisește că nu este foarte bună la actorie, pentru că orice stare i se vede pe față.

„Nu mă consider o actriță foarte bună din singurul motiv că în momentul în care am o părere, o stare, simt ceva vis-a-vis de cineva sau un context se vede foarte bine pe fața mea, nu pot să joc. Dar cine știe, cu puțin antrenament… poate o să îi cer Iulianei Beregoi lecții de actorie. Am cântat împreună, poate mă ajută și pe partea aceasta. Dacă iese ceva din mine, o să fiu o tânără speranță”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru ego.ro.

Artista spune că Ioana Ignat nu a avut nicio problemă atunci când ea a filmat alături de Sebastian Dobrincu. Alexandra Ungureanu și concurentul de la Survivor România 2023 joacă rolul unui cuplu și au avut de filmat și momente mai tandre.

„Îmi doresc de la clipurile mele muzicale să fie tot mai complexe și să mă pună în valoare făcând mai mult decât play pe piese, ci, pur și simplu, jucând în povești. Așa cum a fost clip-ul pe care tocmai l-am scos cu Sebi Dobrincu în care, mă rog, jucăm acolo rol de cuplu. Foarte interesant, ce să zic. Mai ales să te îmbrățișezi cu omul în fața prietenei lui a fost o experiență interesantă și se poate. Ea nu, nu avea nicio treabă, nici nu se uita la noi, era pe telefon. A fost interesant. O să mă gândesc la această variantă.”

Deși este de ani buni în centrul atenției, Alexandra Ungureanu este foarte timidă. Artista își învinge cu greu emoțiile și este mereu o provocare pentru ea de a fi prezentă în fața oamenilor. „Timiditatea, da, o să facă parte din mine tot timpul. În ceea ce fac în permanență încerc să îmi înving emoțiile și această tendință de a sta în pătrățica mea. Dar, iată, că de ani de zile mă provoc să fiu în fața tuturor, să fac chestii pe care, în mod normal, mi-ar veni greu să le fac. Mă ajută, totuși, că am un feedback așa fain de la lume.”

Ce spune Ioana Ignat despre plecarea lui Sebastian Dobrincu la Survivor România 2023

De ceva timp, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu formează un cuplu. Antreprenorul a plecat la începutul lunii ianuarie în Republica Dominicană, unde filmează pentru Survivor România 2023. El nu are acces la telefon sau la tehnologie. Iubita lui, Ioana Ignat, încă nu s-a obișnuit cu gândul că acesta este plecat pentru o perioadă atât de lungă. „Nu îmi surâde ideea încă. Că o să fie plecat atâta timp, șase luni e destul de mult. Dar îl susțin în tot ceea ce face. Am încredere în abilitățile lui fizice, psihice”, a spus Ioana Ignat la PRO TV.

Cântăreața nu știe dacă ar putea să stea în condițiile respective. „Nu știu dacă aș putea. Și să fiu așa de aproape, să-l văd cum se chinuie, sigur nu aș putea, dar pentru mine el este un câștigător. Mi se pare supercurajos să zici da la o provocare de genul ăsta și îl susțin. O să mă acomodez, în șase luni…”, a adăugat Ioana Ignat.

