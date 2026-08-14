Este vorba despre Alexandru Constantin, prezentator la România TV, care a decis să părăsească postul de televiziune după cinci ani. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă, pe contul personal de Facebook.

Potrivit celor scrise de Alexandru Constantin, prezentatorul TV a simțit că are nevoie de o pauză și, imediat după ce a părăsit platoul de televiziune, va pleca într-o vacanță pe croazieră.

„A fost ultima dimineață în platoul România TV. Pentru că știți că vă țin mereu la curent cu tot ce fac, am vrut să aflați de la mine, prima dată. Trag linie după 5 ani plini de dinamică, live-uri intense și o etapă excelentă care m-a crescut enorm ca profesionist. Dincolo de ecrane și reflectoare, televiziunea înseamnă oameni. Mulțumesc din suflet întregii echipe din spate: regie, operatori, producători și colegilor din redacție. Ați fost o a doua familie și o să-mi lipsească la nebunie energia noastră din culise. Vă mulțumesc și vouă, celor care m-ați urmărit zi de zi și ați deschis televizoarele. Sunteți motivul pentru care fiecare minut de emisie directă merită din plin!

Până la noi vești, podcast-ul «Super Oameni» își continuă ritmul, cu episoade noi în fiecare săptămână. Între timp, am înțeles și că am mare nevoie de o pauză reală. Urmează să mă deconectez complet, să pun telefonul pe silent și să îmi încarc bateriile pentru toamnă. De mâine… direcția croazieră! Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o vacanță minunată”, a scris Alexandru Constantin pe pagina lui de Facebook.

Alexandru Constantin la România TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Astfel, prezentatorul TV își va continua munca pe care o depune pentru a realiza propriul podcast, „Super Oameni”, care apare pe YouTube în fiecare săptămână.

„Baftă, Alex”, „Vacanță frumoasă, să te bucuri din plin”, „Mult succes”, „Ne pare rău că nu vă mai vedem”, „Clipe minunate să ai” și „Felicitări” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit fosta vedetă de la România TV după ce a anunțat că pleacă de la postul de televiziune.

Pe lângă jobul din TV și podcast-ul pe care îl are, Alexandru Constantin deține și o frizerie în București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
GSP.RO
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber! De ce nu a fost omologat
Fanatik.ro
Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber! De ce nu a fost omologat
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
ObservatorNews.ro
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
GSP.ro
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
GSP.ro
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
Parteneri
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
Mediafax.ro
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ionuț Muntean a fost găsit fără viață de colegii săi. Unde se afla acesta în ultimele clipe din viață
KanalD.ro
Ionuț Muntean a fost găsit fără viață de colegii săi. Unde se afla acesta în ultimele clipe din viață

Politic

Parteneri
„Era în pericol Filipe Coelho înainte de Craiova – KuPS?”. Patronul campioanei a replicat imediat cu 3 cuvinte. Ce sfat i-a dat Gâlcă! Exclusiv
Fanatik.ro
„Era în pericol Filipe Coelho înainte de Craiova – KuPS?”. Patronul campioanei a replicat imediat cu 3 cuvinte. Ce sfat i-a dat Gâlcă! Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online