Este vorba despre Alexandru Constantin, prezentator la România TV, care a decis să părăsească postul de televiziune după cinci ani. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă, pe contul personal de Facebook.

Potrivit celor scrise de Alexandru Constantin, prezentatorul TV a simțit că are nevoie de o pauză și, imediat după ce a părăsit platoul de televiziune, va pleca într-o vacanță pe croazieră.

„A fost ultima dimineață în platoul România TV. Pentru că știți că vă țin mereu la curent cu tot ce fac, am vrut să aflați de la mine, prima dată. Trag linie după 5 ani plini de dinamică, live-uri intense și o etapă excelentă care m-a crescut enorm ca profesionist. Dincolo de ecrane și reflectoare, televiziunea înseamnă oameni. Mulțumesc din suflet întregii echipe din spate: regie, operatori, producători și colegilor din redacție. Ați fost o a doua familie și o să-mi lipsească la nebunie energia noastră din culise. Vă mulțumesc și vouă, celor care m-ați urmărit zi de zi și ați deschis televizoarele. Sunteți motivul pentru care fiecare minut de emisie directă merită din plin!

Până la noi vești, podcast-ul «Super Oameni» își continuă ritmul, cu episoade noi în fiecare săptămână. Între timp, am înțeles și că am mare nevoie de o pauză reală. Urmează să mă deconectez complet, să pun telefonul pe silent și să îmi încarc bateriile pentru toamnă. De mâine… direcția croazieră! Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o vacanță minunată”, a scris Alexandru Constantin pe pagina lui de Facebook.

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Astfel, prezentatorul TV își va continua munca pe care o depune pentru a realiza propriul podcast, „Super Oameni”, care apare pe YouTube în fiecare săptămână.

„Baftă, Alex”, „Vacanță frumoasă, să te bucuri din plin”, „Mult succes”, „Ne pare rău că nu vă mai vedem”, „Clipe minunate să ai” și „Felicitări” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit fosta vedetă de la România TV după ce a anunțat că pleacă de la postul de televiziune.

Pe lângă jobul din TV și podcast-ul pe care îl are, Alexandru Constantin deține și o frizerie în București.

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