Alexandru Constantin și-a schimbat viața după ce a învins depresia:„Mi-am promis"

Alexandru Constantin își sărbătorește astăzi ziua de naștere și mărturisește că se află în cea mai bună perioadă a sa. Prezentatorul TV și-a schimbat viața după ce a învins depresia.

Colegul Marei Bănică a adus în discuție un episod greu din viața sa, în care s-a luptat cu depresia.

Alexandru Constantin a învins o depresie diagnosticată

La finalul perioadei dificile, Alexandru Constantin și-a promis că nu va mai ajunge în acel punct. El a făcut o serie de schimbări după ce a învins depresia.

„Dacă trag o linie astăzi, cred că cel mai mult îmi place omul care am devenit și felul în care am învățat să-mi trăiesc viața. În urmă cu mai bine de un an, după ce am depășit o depresie diagnosticată, mi-am promis mie însumi că voi avea viața pe care mi-am dorit-o mereu. Și m-am ținut de cuvânt. De atunci, am schimbat totul: m-am mutat într-o casă nouă, mi-am reorganizat afacerea, proiectele profesionale au crescut spectaculos, am început un stil de viață echilibrat cu sport și alimentație sănătoasă, dar cel mai important — am învățat să am relații mult mai sănătoase și mai curate cu cei din jur”, a spus Alexandru Constantin conform Spynews.ro.

Alexandru Constantin: „Sunt în cel mai bun punct al vieții mele"

Sărbătoritul se bucură în prezent de un echilibru între viața profesională și cea personală, aprecind starea de bine și oamenii pe care îi are alături.