Românii renunță la vacanțele last-minute iar peste 60% își rezervă concediile cu cel puțin trei luni înainte

Contextul economic și geopolitic atipic din vara anului 2026 a adus o schimbare vizibilă în modul în care românii își planifică concediile. Peste 60% dintre turiștii care au călătorit în acest sezon estival și-au rezervat vacanța cu 3 până la 6 luni înainte, înregistrându-se o creștere cu 7 puncte procentuale față de anul precedent.

În același timp, numărul celor care au apelat la oferte de tip last-minute s-a redus la jumătate, ajungând la un nivel de doar 8%. Datele au fost centralizate de turoperatorul internațional Join Up! România pe baza rezervărilor efectuate de peste 50.000 de turiști români în perioada iunie-august 2026.

Trecerea de la deciziile de moment la planificarea anticipată indică o nevoie crescută de predictibilitate financiară și dorința românilor de a-și proteja bugetul familiei pe termen lung. Turiștii își stabilesc mai devreme suma pe care o pot aloca, compară mai multe variante și își asumă decizia de cumpărare din timp.

Scăderea rezervărilor de tip last-minute la pragul de 8% plasează România printre țările cu cele mai scăzute rate din rețeaua europeană a operatorului. Spre comparație, în Estonia, rata rezervărilor de ultim moment s-a menținut la aproximativ 20%. Majoritatea celor care au optat totuși pentru oferte last-minute au ales pachete All Inclusive sau Ultra All Inclusive în Egipt.

În privința destinațiilor preferate, românii au ales să își petreacă vacanța aproape de casă. Egiptul s-a situat pe primul loc în topul alegerilor, urmat îndeaproape de Turcia și Grecia, locuri populare în mod tradițional.

Cu toate acestea, s-a remarcat un interes crescut și pentru concepte netradiționale, cum ar fi El Alamein, o nouă destinație de pe coasta mediteraneană a Egiptului, căutată de turiștii deschiși către experiențe premium. Vârful de sezon a rămas concentrat în lunile iulie și august, care au înregistrat cele mai mari creșteri.

Raportul calitate-preț a reprezentat principalul criteriu în alegerea vacanței, turiștii evitând opțiunile ieftine care ar fi putut afecta calitatea serviciilor. Suma medie cheltuită pe o rezervare a fost de 840 de euro de persoană pentru o vacanță în această vară, o valoare ușor mai ridicată comparativ cu anul trecut.

Turiștii au analizat atent dacă un preț mai mare se traduce într-o experiență mai bună, fie prin calitatea hotelului, locație, servicii sau orarul de zbor. Pentru a sprijini efortul financiar al clienților, turoperatorul a permis achitarea pachetelor în trei rate prin programul Star BT.

O altă tendință importantă observată în vara anului 2026 este creșterea interesului pentru zborurile de pe aeroporturile regionale. Aeroportul din Brașov a înregistrat cea mai mare creștere din rețeaua turoperatorului, numărul pasagerilor care au zburat de aici fiind de cinci ori mai mare față de anul trecut.