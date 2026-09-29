Românii renunță la vacanțele last-minute iar peste 60% își rezervă concediile cu cel puțin trei luni înainte

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Contextul economic și geopolitic atipic din vara anului 2026 a adus o schimbare vizibilă în modul în care românii își planifică concediile. Peste 60% dintre turiștii care au călătorit în acest sezon estival și-au rezervat vacanța cu 3 până la 6 luni înainte, înregistrându-se o creștere cu 7 puncte procentuale față de anul precedent.
În același timp, numărul celor care au apelat la oferte de tip last-minute s-a redus la jumătate, ajungând la un nivel de doar 8%. Datele au fost centralizate de turoperatorul internațional Join Up! România pe baza rezervărilor efectuate de peste 50.000 de turiști români în perioada iunie-august 2026.
Trecerea de la deciziile de moment la planificarea anticipată indică o nevoie crescută de predictibilitate financiară și dorința românilor de a-și proteja bugetul familiei pe termen lung. Turiștii își stabilesc mai devreme suma pe care o pot aloca, compară mai multe variante și își asumă decizia de cumpărare din timp.
Scăderea rezervărilor de tip last-minute la pragul de 8% plasează România printre țările cu cele mai scăzute rate din rețeaua europeană a operatorului. Spre comparație, în Estonia, rata rezervărilor de ultim moment s-a menținut la aproximativ 20%. Majoritatea celor care au optat totuși pentru oferte last-minute au ales pachete All Inclusive sau Ultra All Inclusive în Egipt.
În privința destinațiilor preferate, românii au ales să își petreacă vacanța aproape de casă. Egiptul s-a situat pe primul loc în topul alegerilor, urmat îndeaproape de Turcia și Grecia, locuri populare în mod tradițional.
Cu toate acestea, s-a remarcat un interes crescut și pentru concepte netradiționale, cum ar fi El Alamein, o nouă destinație de pe coasta mediteraneană a Egiptului, căutată de turiștii deschiși către experiențe premium. Vârful de sezon a rămas concentrat în lunile iulie și august, care au înregistrat cele mai mari creșteri.
Raportul calitate-preț a reprezentat principalul criteriu în alegerea vacanței, turiștii evitând opțiunile ieftine care ar fi putut afecta calitatea serviciilor. Suma medie cheltuită pe o rezervare a fost de 840 de euro de persoană pentru o vacanță în această vară, o valoare ușor mai ridicată comparativ cu anul trecut.
Turiștii au analizat atent dacă un preț mai mare se traduce într-o experiență mai bună, fie prin calitatea hotelului, locație, servicii sau orarul de zbor. Pentru a sprijini efortul financiar al clienților, turoperatorul a permis achitarea pachetelor în trei rate prin programul Star BT.
O altă tendință importantă observată în vara anului 2026 este creșterea interesului pentru zborurile de pe aeroporturile regionale. Aeroportul din Brașov a înregistrat cea mai mare creștere din rețeaua turoperatorului, numărul pasagerilor care au zburat de aici fiind de cinci ori mai mare față de anul trecut.
Această evoluție confirmă dorința turiștilor din regiune de a pleca în concediu direct de pe aeroporturile din apropiere, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze către marile orașe ale țării.