Marian Godină s-a angajat după ce a demisionat din Poliție: „Cu contract de muncă”. Din ce câștigă el bani acum

În luna august a acestui an, Marian Godină a anunțat prin intermediul paginilor lui de pe rețelele de socializare că și-a dat demisia din Poliția Română, după aproximativ 20 de ani de carieră.

„Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele. Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele.

Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani.

Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, spunea pe Facebook, printre altele, Marian Godină, pe 20 august 2026.

Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română

La scurt timp după ce a demisionat din Poliție, Marian Godină a dezvăluit că se pregătește să lanseze o nouă carte și că va pleca într-un turneu de stand-up comedy prin România. Mai mult decât atât, el continuă să facă și munca de influencer și să promoveze în spațiul online diferite produse.

Chiar dacă au existat mulți fani care s-au bucurat că fostul polițist face acum doar ce își dorește și că are mai mult timp liber pentru el și pentru familia lui, unii internauți au început să-l pună la zid pe Marian Godină.

„Du-te bă, la muncă... Putoare”, „E pe cerșeală, nu-i place munca. Și-a dat demisia”, „Poate primești ceva de pomană”, „Pamfletar” și „Păcat... Puteai fi un milițian bun” au fost doar câteva dintre comentariile pe care Marian Godină le-a primit la o postare în care promova un produs pe pagina lui de Facebook.

În momentul în care a văzut ce i-au scris internauții, fostul polițist a reacționat și a postat un mesaj prin care anunța că are carte de muncă și că „dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta” se numește tot muncă și este plătită, chiar dacă nu este făcută cu „sapă, târnăcop sau roabă”.

Fostul polițist are carte de muncă

„Foarte interesant! Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram... la muncă. Explicația e destul de simplă. După ce mi-am dat demisia din Poliția Română, am observat un val de fericire din partea multora. Și nu mă refer la cei care se bucurau pentru mine și mă felicitau. Mă refer la oamenii care au văzut demisia mea ca pe o victorie personală. Deși, evident, în afară de viața mea și a familiei mele, pentru nimeni nu s-a schimbat absolut nimic.

Ei s-au bucurat pentru că au crezut că, odată cu demisia, va urma dezastrul. Că mă vor vedea la săpat șanțuri sau întrebând pe Facebook dacă nu are cineva nevoie de vreun holoangăr cu ziua. Pentru că pe mulți dintre cei care înjură de dimineața până seara și se vaită că o duc rău îi doare mai tare că alții o duc mai bine decât ei decât îi doare că ei o duc rău. Asta e, de fapt, marea lor suferință. Dacă am duce-o toți la fel, probabil ar fi mult mai liniștiți. Și, culmea, nici ei nu o duc chiar atât de rău.

Dacă iei la pas zonele rurale «sărace» într-o duminică, o să observi că nu e curte în care să nu sfârâie grătarul și din care să nu se audă muzică. Ogradă fără animale o să tot vezi. Gospodărie fără boxă cu Bluetooth și multe luminițe, mai greu. Fum de carne, bere, țigări, gălăgie, râsete zgomotoase și muzică. Ingredientele unei zile ideale. Iar dacă unul sare calul, pune mâna pe un par și sare la bătaie, nu-i nimic. Se sună la 112 și vine Poliția. Cu costurile intervenției suportate inclusiv de cei care la ora aia dorm cuminți, pentru că luni dimineață trebuie să se trezească și să meargă la muncă.

Revenind la poza mea, s-au supărat unii că «cerșesc» și m-au trimis la muncă. Deși eu eram la muncă. Doar că, pentru ei, munca pare să fie muncă numai dacă are sapă, târnăcop sau roabă. Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești. Probabil îi deranjează și mai tare faptul că poți trăi din asta. Iar celor care s-au supărat atât de tare încât au anunțat solemn că ei «numai» cumpără invertoare pentru că le promovez eu, le transmit să stea liniștiți. Telefonul îl pot încărca în continuare la mall. P.S.: Demisia mea a avut loc începând cu 15 septembrie 2026, iar din 16 septembrie sunt deja angajat cu contract de muncă”, a scris Marian Godină pe internet.

Postarea lui s-a viralizat rapid, iar fanii l-au felicitat pentru răspunsul pe care l-a oferit celor care îl critică în mod constant pe internet.