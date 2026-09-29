Mihai Bobonete, gest impresionant pentru un copil bolnav. A jucat tenis pe ploaie, deși avea dureri de spate

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Mihai Bobonete a jucat tenis pe ploaie la Slobozia alături de Horia Brenciu, pentru a ajuta un copil bolnav. Actorul a urmat un tratament pentru durerile de spate ca să poată intra pe teren.
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Actorul din „Las Fierbinți” a îmbrăcat echipamentul de tenis și a intrat pe teren pentru a ajuta la strângerea de fonduri necesare unui copil bolnav, pe nume Bogdănel.
Evenimentul desfășurat la Slobozia a strâns laolaltă localnici care au înfruntat frigul și ploaia pentru o cauză nobilă. Alături de Bobonete și Horia Brenciu s-au aflat nume importante din lumea tenisului: Ilie Năstase, Andrei Pavel, Marius Copil.
Mihai Bobonete a mărturisit ulterior pe rețelele de socializare că a avut nevoie de tratament antiinflamator pentru a rezista pe teren în fața publicului.
„Vreau să vă anunț că a fost o seară minunată de toamnă, pe care am trăit-o alături de oameni frumoși și cu inima mare la Slobozia. Am jucat pe ploaie un mini meci demonstrativ în vederea strângerii de fonduri pentru ajutorul unui copil bolnav care are nevoie de ajutorul comunității locale și credeți-mă chiar a avut. Oamenii au stat în ploaie să ne vadă pe noi cum încercăm să jucam tenis alături de campionii Marius Copil și Andrei Pavel în ochii marelui Ilie Năstase (care nu s-a mișcat de lângă copil până la finalul evenimentului)”, a transmis juratul de la Românii au talent.
Meciul demonstrativ a oferit și momente relaxante, în ciuda problemelor de sănătate ale actorului.
„Fratele meu Uraganul din Gherea sau Horia Brenciu m-a lăsat să câștig eu de data aceasta pentru că a văzut că aveam ambele mâini pe picior stâng și știa cam câtă cantitate de antiinflamator băgasem în coloană ca să stau drept pentru o oră în fața oamenilor acolo”, a adăugat Bobonete.
Organizatorii au desfășurat o licitație caritabilă în cadrul căreia s-au vândut obiecte speciale pentru strângerea sumei necesare tratamentului medical. Generozitatea comunității din Slobozia a fost pe măsura efortului depus de invitați.
„S-a făcut licitație și s-au vândut obiecte și s-au strâns bani. Am dat rachetele mele unor copii și am fost tare mândru să văd o fetiță care a venit la mine cu racheta pe care a primit-o anul trecut de la mine și să-mi spună că îi poartă noroc. Mulțumim Horia, Andrei, Marius și domnului Ilie Năstase și mulțumim pentru invitație Cristi Ursu care insistă an de an să facă și chestii care țin de suflet și de inimă. Mulțumim vouă, celor care ați îndurat frigul și ploaia măruntă ca să ne vedeți și pentru că ați făcut un gest minunat pentru Bogdănel. Septembrie Luni … la Slobozia… ca de obicei… Memorabil!”, a încheiat actorul.