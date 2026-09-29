Fragmente de dronă au căzut în Insula Mare a Brăilei. Un martor a sunat la 112 după ce a văzut un incendiu

Mai multe fragmente dintr-un obiect suspect, posibil o dronă, au fost descoperite marţi dimineaţă, pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în apropierea localităţii Gropeni, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Incidentul a fost semnalat în noaptea de luni spre marți, printr-un apel la 112, când o persoană a anunțat căderea unui obiect urmată de un incendiu care s-a stins fără a provoca pagube materiale sau victime.

Radarele Ministerului Apărării Naţionale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian în cursul nopţii trecute.

„În dimineaţa zilei de marţi, 29 septembrie, Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil dronă, căzut pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localităţii Gropeni, judeţul Brăila.

Incidentul a fost semnalat autorităţilor în cursul nopţii, prin apel la 112, de către un cetăţean care a comunicat despre căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu care s-a stins, fără a produce victime sau pagube materiale”, au transmis, marți, oficialii din MApN.

Echipe ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii au securizat zona şi investighează incidentul, în timp ce o echipă a MApN urmează să efectueze cercetări suplimentare la faţa locului.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute”, au mai declarat reprezentanţii MApN.

Cu numai câteva ore înainte, a fost o nouă alertă la granița României, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.