Când problemele inimii au nevoie de evaluare și tratament în echipă

Afecțiunile cardiovasculare complexe necesită evaluare și tratament printr-o abordare integrată, multidisciplinară, care poate fi asigurată de Echipa inimii. În funcție de specificul cazului, Echipa inimii include cardiologi, chirurgi cardiovasculari, specialiști în cardiologie intervențională, medici ATI și experți în radiologie și imagistică medicală, dar și alți specialiști. Împreună, medicii analizează cazul și recomandă strategia terapeutică optimă, adaptată particularităților pacientului.

Cardiologia intervențională este o parte importantă a echipei multidisciplinare. Procedurile intervenționale sunt realizate prin abord transcateter, printr-o puncție arterială sau venoasă, care permite introducerea unui cateter și a unor instrumente speciale prin vasele de sânge, pentru evaluarea sau tratamentul minim invaziv al unor structuri cardiovasculare. Astfel de proceduri pot fi indicate pentru diagnosticul avansat al unor afecțiuni cardiovasculare, precum boala coronariană ischemică, în cazurile în care este recomandată o coronarografie pentru evaluarea arterelor coronare și identificarea eventualelor stenoze, dar și în scop terapeutic. Tratamentul intervențional este minim invaziv și, în comparație cu alte intervenții cardiovasculare chirurgicale, implică o recuperare mai rapidă și o durată mai scurtă de spitalizare.

Printre tratamentele transcateter se numără angioplastiile cu balon și stent, aterectomia, tromboaspirația și trombectomia, dar și proceduri mai complexe, care pot necesita o abordare multidisciplinară, cu implicarea mai multor specialități, în funcție de caz. Acestea includ intervenții cardiace structurale, cum este implantarea transcateter a valvei aortice, dar și procedurile endovasculare de reparare a anevrismelor aortice, precum EVAR, FEVAR sau TEVAR.

Componența echipei multidisciplinare este stabilită în funcție de tipul procedurii și de particularitățile fiecărui caz și poate include, alături de cardiologul intervenționist sau chirurgul cardiovascular, specialiști în imagistică medicală și medici de anestezie și terapie intensivă cardiovasculară. Ulterior, programele individualizate de recuperare cardiovasculară pot contribui la refacerea pacientului după tratament.

Pentru a beneficia de evaluare multidisciplinară și de tratament adaptat, pacienții cu boli cardiovasculare severe se pot adresa unui centru specializat.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu boli cardiovasculare severe au acces la evaluare medicală complexă, realizată prin consult de specialitate și investigații cardiologice avansate. Cazurile care necesită o abordare multidisciplinară sunt evaluate de Echipa inimii, pentru stabilirea unui plan terapeutic individualizat. Procedurile endovasculare sunt efectuate în Laboratorul de Cateterism și în sala hibridă a blocului operator, dotate cu sisteme de angiografie performante, iar intervențiile de chirurgie cardiovasculară au loc într-un bloc operator complet digitalizat. În funcție de caz, operațiile pot fi realizate și prin minitoracotomie sau chirurgie endoscopică, la Centrul de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară Minim Invazivă, de la Spitalul Clinic SANADOR. Îngrijirile avansate sunt asigurate în Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă, și în Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC).