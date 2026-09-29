Când va fi înmormântat Patrick Andre de Hillerin: „În locul în care se odihnesc strămoșii familiei”

Jurnalistul și editorialistul Patrick Andre de Hillerin, care suferea de diabet și avea antecedente de hipertensiune, a murit pe 28 septembrie 2026, la vârsta de 52 de ani.

Anunțul că Patrick Andre de Hillerin a murit a fost făcut de Ion Eugen, primarul comunei Jurilovca. Acesta nu a oferit detalii despre cauza decesului, însă a precizat că trupul neînsuflețit al jurnalistului va fi transportat la București.

La mai puțin de 24 de ore după ce s-a aflat că Patrick Andre de Hillerin a murit, familia acestuia a dezvăluit când va fi înmormântat jurnalistul și editorialistul, dar și și unde îi va fi depus trupul neînsuflețit.

„Astăzi, 29 septembrie, Patrick Andre de Hillerin va fi depus la capela din Jurilovca, unde va rămâne până în dimineața zilei de 30 septembrie. Mâine, 30 septembrie, în jurul prânzului, Patrick va fi adus la București și va fi depus la capela Cimitirului Bellu Catolic.

Joi, 1 octombrie, la ora 12.00, va avea loc înmormântarea la Cimitirul Bellu Catolic din București, în locul în care se odihnesc strămoșii familiei de Hillerin. Pentru noi, familia lui, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie spiritul său liber, vocea sa jurnalistică inconfundabilă și felul său aparte de a privi lumea.

Mulțumim tuturor celor care sunt alături de întreaga familie de Hillerin în aceste momente și tuturor celor care îl vor păstra în amintire și vor duce mai departe spiritul liber al jurnalismului pe care Patrick l-a iubit, l-a trăit și l-a reprezentat. Drum lin în lumină, Patrick”, a scris Anna de Hillerin pe Facebook.

Patrick Andre de Hillerin a fost unul dintre jurnaliștii cunoscuți ai presei românești, cu o carieră de peste trei decenii. A început să scrie în 1990, iar ulterior a devenit cofondator al Academiei Cațavencu și al revistei Cațavencii.