Cum primești pensie dacă ai lucrat în România și în mai multe țări din Europa. Ce trebuie să știi

Românii care au muncit atât în țară, cât și în alte state europene pot beneficia de pensii comunitare, ce cumulează perioadele de contribuție din fiecare sistem de asigurări sociale, conform legislației europene. Fiecare stat implicat va calcula și plăti partea sa din pensie, iar plățile pot începe la date diferite, în funcție de vârsta legală de pensionare, informează Digi24.

Ce sunt pensiile comunitare și cine poate beneficia?

Pensiile comunitare, așa cum sunt definite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), sunt destinate persoanelor care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene, dar și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția. Conform CNPP, perioadele de contribuție realizate în România sunt cumulate cu cele din alte țări pentru a verifica îndeplinirea condițiilor minime pentru pensie.

„Această procedură permite recunoașterea dreptului la pensie chiar și persoanelor care, pe baza activității dintr-o singură țară, nu ar îndeplini condițiile necesare”, explică reprezentanții CNPP. Totuși, fiecare stat va achita doar suma corespunzătoare perioadei de contribuție realizate în respectivul sistem național.

Cum se calculează pensia din fiecare țară

Calculul pensiei comunitare implică mai mulți pași. Inițial, fiecare stat calculează o pensie teoretică, incluzând toate perioadele de contribuție realizate în țările implicate. Pe baza principiului „pro rata temporis”, această valoare teoretică este ajustată proporțional cu durata contribuțiilor din fiecare stat.

Dacă există dreptul la o pensie calculată doar pe baza contribuțiilor dintr-o anumită țară, se compară cele două variante (pro rata temporis și națională), iar beneficiarul primește suma mai avantajoasă. Un caz aparte îl constituie perioadele de contribuție mai mici de un an, pentru care unele state nu oferă pensii distincte. Aceste luni nu se pierd, ci sunt luate în considerare de alte țări unde s-a contribuit mai mult, potrivit Comisiei Europene.

Un aspect important de luat în considerare este vârsta legală de pensionare, care diferă de la un stat la altul. Astfel, faptul că o persoană îndeplinește condițiile de pensionare în România nu înseamnă că va primi automat și pensia dintr-un alt stat.

„Solicitantul nu este obligat să îndeplinească simultan condițiile de pensionare în toate statele implicate. Fiecare stat acordă partea sa din pensie doar în momentul în care sunt întrunite condițiile prevăzute de legislația națională”, se precizează într-un comunicat al CNPP.

Comisia Europeană subliniază că diferențele de vârstă legală de pensionare pot duce la variații ale sumelor primite în funcție de momentul în care fiecare stat începe să plătească pensia. Recomandarea autorităților europene este ca persoanele care au muncit în mai multe țări să se informeze din timp cu privire la condițiile de pensionare din statele respective.

Cum se depune cererea de pensionare?

Pentru a solicita o pensie comunitară, cererea trebuie depusă, de regulă, la instituția competentă din țara în care solicitantul locuiește în mod permanent. Dacă acesta s-a stabilit într-un alt stat membru și a fost asigurat acolo, instituția locală va colabora cu autoritățile din România, eliminând necesitatea deplasării în țară.

În situația în care solicitantul nu a fost asigurat în statul de rezidență, cererea va fi transmisă instituției din ultima țară în care a lucrat. Documentele necesare includ, printre altele, acte care să ateste perioadele de contribuție realizate în România înainte de 1 aprilie 2001, cum ar fi carnetul de muncă sau adeverințe eliberate de foști angajatori.

„Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, evidența contribuțiilor este gestionată electronic de casele de pensii”, precizează CNPP. Dacă lipsesc documentele necesare, perioadele anterioare pot fi dovedite prin adeverințe obținute de la foști angajatori sau deținătorii legali ai arhivelor.

Când să începi demersurile pentru pensie?

Procedura de acordare a pensiei comunitare poate dura mai mult timp atunci când sunt implicate mai multe țări. De aceea, Comisia Europeană recomandă inițierea demersurilor cu cel puțin șase luni înainte de împlinirea vârstei de pensionare.

Informațiile necesare pentru analizarea dosarului sunt transmise electronic între instituțiile de pensii din statele implicate, dar acest schimb de date nu înlocuiește obligația persoanei de a furniza documentele care atestă perioadele de activitate.

Ce se întâmplă dacă primești deja pensie în România?

Persoanele care beneficiază deja de pensie din sistemul public românesc, dar au muncit și în alte state membre UE, pot solicita revizuirea drepturilor. Potrivit CNPP, „pensia calculată conform regulilor europene este comparată cu pensia națională aflată în plată, iar beneficiarul va primi cuantumul mai avantajos”.