Susține Susține

Cum primești pensie dacă ai lucrat în România și în mai multe țări din Europa. Ce trebuie să știi

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
Comentează
Românii care au muncit atât în țară, cât și în alte state europene pot beneficia de pensii comunitare.
Un cuplu în vârstă privește atent o foaie de hârtie albă pe care bărbatul o ține în mână, stând amândoi la o masă din lemn lângă un laptop deschis. Sursă foto Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Românii care au muncit atât în țară, cât și în alte state europene pot beneficia de pensii comunitare, ce cumulează perioadele de contribuție din fiecare sistem de asigurări sociale, conform legislației europene. Fiecare stat implicat va calcula și plăti partea sa din pensie, iar plățile pot începe la date diferite, în funcție de vârsta legală de pensionare, informează Digi24.

Cuprins:

Ce sunt pensiile comunitare și cine poate beneficia?

Pensiile comunitare, așa cum sunt definite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), sunt destinate persoanelor care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene, dar și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția. Conform CNPP, perioadele de contribuție realizate în România sunt cumulate cu cele din alte țări pentru a verifica îndeplinirea condițiilor minime pentru pensie.

„Această procedură permite recunoașterea dreptului la pensie chiar și persoanelor care, pe baza activității dintr-o singură țară, nu ar îndeplini condițiile necesare”, explică reprezentanții CNPP. Totuși, fiecare stat va achita doar suma corespunzătoare perioadei de contribuție realizate în respectivul sistem național.

Cum se calculează pensia din fiecare țară

Calculul pensiei comunitare implică mai mulți pași. Inițial, fiecare stat calculează o pensie teoretică, incluzând toate perioadele de contribuție realizate în țările implicate. Pe baza principiului „pro rata temporis”, această valoare teoretică este ajustată proporțional cu durata contribuțiilor din fiecare stat.

Dacă există dreptul la o pensie calculată doar pe baza contribuțiilor dintr-o anumită țară, se compară cele două variante (pro rata temporis și națională), iar beneficiarul primește suma mai avantajoasă. Un caz aparte îl constituie perioadele de contribuție mai mici de un an, pentru care unele state nu oferă pensii distincte. Aceste luni nu se pierd, ci sunt luate în considerare de alte țări unde s-a contribuit mai mult, potrivit Comisiei Europene.

De ce plățile pensiilor pot începe la date diferite

Un aspect important de luat în considerare este vârsta legală de pensionare, care diferă de la un stat la altul. Astfel, faptul că o persoană îndeplinește condițiile de pensionare în România nu înseamnă că va primi automat și pensia dintr-un alt stat.

„Solicitantul nu este obligat să îndeplinească simultan condițiile de pensionare în toate statele implicate. Fiecare stat acordă partea sa din pensie doar în momentul în care sunt întrunite condițiile prevăzute de legislația națională”, se precizează într-un comunicat al CNPP.

Comisia Europeană subliniază că diferențele de vârstă legală de pensionare pot duce la variații ale sumelor primite în funcție de momentul în care fiecare stat începe să plătească pensia. Recomandarea autorităților europene este ca persoanele care au muncit în mai multe țări să se informeze din timp cu privire la condițiile de pensionare din statele respective.

Cum se depune cererea de pensionare?

Pentru a solicita o pensie comunitară, cererea trebuie depusă, de regulă, la instituția competentă din țara în care solicitantul locuiește în mod permanent. Dacă acesta s-a stabilit într-un alt stat membru și a fost asigurat acolo, instituția locală va colabora cu autoritățile din România, eliminând necesitatea deplasării în țară.

În situația în care solicitantul nu a fost asigurat în statul de rezidență, cererea va fi transmisă instituției din ultima țară în care a lucrat. Documentele necesare includ, printre altele, acte care să ateste perioadele de contribuție realizate în România înainte de 1 aprilie 2001, cum ar fi carnetul de muncă sau adeverințe eliberate de foști angajatori.

„Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, evidența contribuțiilor este gestionată electronic de casele de pensii”, precizează CNPP. Dacă lipsesc documentele necesare, perioadele anterioare pot fi dovedite prin adeverințe obținute de la foști angajatori sau deținătorii legali ai arhivelor.

Când să începi demersurile pentru pensie?

Procedura de acordare a pensiei comunitare poate dura mai mult timp atunci când sunt implicate mai multe țări. De aceea, Comisia Europeană recomandă inițierea demersurilor cu cel puțin șase luni înainte de împlinirea vârstei de pensionare.

Informațiile necesare pentru analizarea dosarului sunt transmise electronic între instituțiile de pensii din statele implicate, dar acest schimb de date nu înlocuiește obligația persoanei de a furniza documentele care atestă perioadele de activitate.

Ce se întâmplă dacă primești deja pensie în România?

Persoanele care beneficiază deja de pensie din sistemul public românesc, dar au muncit și în alte state membre UE, pot solicita revizuirea drepturilor. Potrivit CNPP, „pensia calculată conform regulilor europene este comparată cu pensia națională aflată în plată, iar beneficiarul va primi cuantumul mai avantajos”.

Românii care au contribuit la sistemul public timp de 15 ani nu primesc garantat o pensie fixă, așa cum am putea crede, deoarece calculul final depinde de mai mulți factori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: România Europa
Parteneri
Wow! În sfârșit, o vedem și noi pe doamna Maria! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la vârsta de 66 de ani și unde a fost surprinsă de paparazzi
Viva.ro
Wow! În sfârșit, o vedem și noi pe doamna Maria! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la vârsta de 66 de ani și unde a fost surprinsă de paparazzi
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Gsp.ro
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Doi jucători eliminați după ce au tras de păr același adversar » Incredibil cum s-a terminat meciul!
Gsp.ro
Doi jucători eliminați după ce au tras de păr același adversar » Incredibil cum s-a terminat meciul!
Parteneri
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
Libertateapentrufemei.ro
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Avantaje.ro
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Aproape un sfert dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională.
Știri România
14:18
România, cu o problemă majoră în rândul tinerilor: aproape 1 din 4 nu muncește și nu merge la școală
Aeronava Ivan Patzaichin de la Tarom
Știri România
13:27
Aeronava „Ivan Patzaichin” intră oficial în flota TAROM cu zborul București - Chișinău: Momentul, marcat printr-un botez aviatic cu tunuri de apă
Parteneri
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest
Adevarul.ro
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest
„L-au omorât ăștia pe Lucescu, îl omoară și pe Hagi”. Concluzia serii după România – Bosnia 2-4! Exclusiv
Fanatik.ro
„L-au omorât ăștia pe Lucescu, îl omoară și pe Hagi”. Concluzia serii după România – Bosnia 2-4! Exclusiv
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Fuego si Loredana
Stiri Mondene
14:02
Cum a apărut Loredana Groza în emisiunea lui Fuego: „Aproape că am dărâmat platoul"
Actrițele Ozge Ozpirincci și Demet Akbag din Turcia | Foto: Kanal D
Stiri Mondene
13:56
Cât de greu i-a fost actriței să intre în pielea personajului din serialul de la Kanal D: „Se zbate să-și recâștige copilul”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis la 30 de ani, în proces de divorţ. Soţia i-a spus &quot;vreau să mori&quot;
Observatornews.ro
Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis la 30 de ani, în proces de divorţ. Soţia i-a spus &quot;vreau să mori&quot;
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertateapentrufemei.ro
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Gsp.ro
Fostul mare fotbalist spune de ce refuză căsătoria cu iubita mai tânără cu 38 de ani: „Ajung cinci!”
Gsp.ro
Începe demolarea! » Prim pas bifat pentru viitoarea arenă de 54 de milioane de euro
Parteneri
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Mediafax.ro
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Wowbiz.ro
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Wowbiz.ro
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
Redactia.ro
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
Kanald.ro
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
POLITIC
Siegfried Mureșan alături de miniștri propuși să facă parte din Guvern
LiveText
Politică
11:27
Guvernul Mureșan, înaintea votului de învestitură. 10 miniștri sunt audiați marți, după ce patru au primit avize negative ieri
siegfried-muresan-depunere-program-guvernare-parlament-26-septembrie (4)
Analiză
Politică
09:23
Prohodul Guvernului Mureșan, cântat din start de miniștri și lideri ai coaliției
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
„Dau 20 de milioane de euro pe el”. Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali îl vrea acum la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dau 20 de milioane de euro pe el”. Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali îl vrea acum la FCSB. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Infrastructura
14:22
Când se deschide Centura Comarnic: Va prelua traficul infernal de pe DN1
Lifestyle
14:22
Un astronaut NASA a fotografiat orașele din spațiu, noaptea, de-a lungul a 23 de ani. Diferența de culoare este uimitoare
Știri Externe
14:18
Ucraina nu se poate apăra de dronele cu reacție ale Rusiei, susține Putin. Cât de letale sunt de fapt aceste arme și de ce are nevoie Kievul pentru a le contracara
Știri România
14:18
România, cu o problemă majoră în rândul tinerilor: aproape 1 din 4 nu muncește și nu merge la școală
Citește mai multe
TRENDING
InterviuExclusiv
Știri România
11:00
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Stiri Mondene
10:40
Marian Godină s-a angajat după ce a demisionat din Poliție: „Cu contract de muncă”. Din ce câștigă el bani acum
Știri Externe
28 sept.
Alai de nuntă, sancționat cu 87 de amenzi în Franța: 10.945 de euro și 242 de puncte retrase de pe permise
Știri Externe
11:38
O regiune din Spania caută noi locuitori și oferă până la 40.000 de euro celor care își cumpără sau construiesc acolo o casă. Pot aplica inclusiv românii
O imagine filmată de sus arată niște mâini care țin o tabletă pe ecranul căreia apare un bungalou tropical, precum și un calendar afișat pe un laptop
Cultură și Vacanțe
13:08
Românii renunță la vacanțele last-minute iar peste 60% își rezervă concediile cu cel puțin trei luni înainte
genetica și depistarea precoce a cancerului de san si uterin
Sănătate și Fitness
12:57
Lecții de viață din spatele diagnosticului: poveștile Ginei și ale Elizei. Cum schimbă genetica și depistarea precoce lupta cu cancerul de sân și uterin
Foto: unfazed.ro
Lifestyle
Articol susținut de unfazed.ro
12:12
Cum a devenit Unfazed.ro magazinul de sneakers iubit de Gen Z
Foto: Sanador
Sănătate și Fitness
Articol susținut de SANADOR
11:42
Când problemele inimii au nevoie de evaluare și tratament în echipă
apus de soare peste Munții Făgăraș, Carpații Meridionali
Cultură și Vacanțe
11:16
Jurnaliștii britanici recomandă Carpații Meridionali drept alternativa europeană perfectă la Everest Base Camp
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Patrick Andre de Hillerin a murit la 52 de ani
Știri România
13:01
Când va fi înmormântat Patrick Andre de Hillerin: „În locul în care se odihnesc strămoșii familiei”
Ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază
Exclusiv
Știri România
13:00
48 de angajați SPP au fost detașați în misiunile diplomatice ale României. Ovidiu Voicu: „Ținând cont că întreaga activitate a SPP este clasificată, se deschide o poartă largă pentru abuz”
Tesla Model X gri, cu portierele deschise, fotografiata la Vama Sighetu Marmației
Știri România
12:21
Un șofer ucrainean a rămas fără mașina de 105.000 de lei la Sighet. Era căutată în Olanda
Românii care au muncit atât în țară, cât și în alte state europene pot beneficia de pensii comunitare.
Știri România
11:45
Cum primești pensie dacă ai lucrat în România și în mai multe țări din Europa. Ce trebuie să știi
Poluare Bucureşti
Opinii
09:00
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
07:00
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu