Prohodul Guvernului Mureșan, cântat din start de miniștri și lideri ai coaliției

O parte a miniștrilor audiați luni din Guvernul Mureșan au arătat cu subiect și predicat faptul că sunt mai degrabă resemnați decât desemnați, fiind evident că se gândesc la faptul că nu au șanse să treacă la vot. În schimb, premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a renunțat, cel puțin din acțiunile sale, la încercarea de a strânge, bob cu bob, cât mai multe voturi.

În timp ce Siegfried Mureșan a mers luni de la grup parlamentar la grup parlamentar pentru a încerca să mai câștige voturi, colegii săi din potențialul guvern au avut poziționări care mai degrabă au arătat scepticismul.

Mureșan a plecat ieri dimineața de la borna de 170 de voturi pe care le au PNL-USR-UDMR. La finalul zilei, după discuții cu minoritățile, neafiliații și alte structuri parlamentare, premierul desemnat vorbea de 200 de voturi pe care se bazează. Însă până la 233 de voturi este cale lungă.

Tonul declarațiilor deloc optimiste a fost dat de Mircea Abrudean, ministru al afacerilor interne și vicepremier desemnat din partea PNL. „Vom vedea la plenul reunit, din declarații pare că nu”, a afirmat Abrudean, fiind întrebat dacă este vreo șansă să treacă Guvernul Mureșan.

„Soldatul disciplinat” din „guvernul de paie”

O declarație surprinzătoare a venit de la singurul ministru care a primit aviz pozitiv în prima zi. Întrebat la audieri de ce a ales să facă parte dintr-un „guvern de paie”, ministrul desemnat al agriculturii a punctat: „Am acceptat pentru că aceasta a fost decizia politică la UDMR. Sunt un soldat disciplinat. A fost o ocazie bună și pentru mine să fac încă un inventar la minister”, potrivit Cotidianul.

La rândul său, ministrul desemnat al transporturilor, s-a declarat sceptic privind șansele guvernului din care face parte. „Din tot ce se anunţă, pare că nu, pentru că PSD şi AUR au spus că nu votează şi atunci cred că matematic este foarte complicat”, a afirmat Drulă după audieri, care a pledat pentru alegeri anticipate.

Și colega sa de partid Cristina Prună (care e și membră a conducerii USR) și-a început intervenția de la audierile ministrului desemnat al energiei, Sebastian Burduja, printr-o poziționare pesimistă: „Șansele să avem un guvern, realist vorbind, sunt minime”.

Ținta adevărată

Cele 233 de voturi par pentru coaliție o țintă imposibilă. Însă în momentul de față cea mai importantă bornă este cea de 190 de voturi. De ce? Explicația e simplă: la votul din iunie, pentru Guvernul Veștea, PSD și puciștii au strâns 189 de voturi.

Așa că liberalii și partenerii lor vor să depășească numărul de voturi luat de Veștea și să arate că sunt deciși să îndeplinească o nouă condiție pentru declanțarea anticipatelor. Însă aceste anticipate sunt la mâna lui Nicușor Dan.

Grosul audierilor, marți