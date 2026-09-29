Imagini rare cu fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu. Sofia a împlinit 10 ani și a petrecut alături de tatăl ei

Sofia, fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu, a împlinit 10 ani. Tatăl ei i-a făcut o surpriză de proporții și a petrecut o zi în compania micuței, căreia i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare. Fostul prezentator a publicat imagini în care a surprins momente speciale cu fata lui.

„10 ani.

Nu știu când au trecut. Parcă ieri te țineam de mână să faci primii pași, iar astăzi mă trezesc că am lângă mine un omuleț cu personalitate, cu idei, cu replici și cu o lume a ei. Eu încă încerc să mă obișnuiesc cu faptul că tu tot crești. Tu, în schimb… pari că te descurci foarte bine.

La mulți ani, Sofia mea! Te iubesc”, a fost mesajul transmis de Victor Slav pe contul de socializare.

Și Bianca Drăgușanu și-a sărbătorit fiica, pe 26 septembrie! Sofia a împlinit vârsta de 10 ani și a fost surprinsă cu un tort spectaculos! De asemenea, vedeta a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie specială.

„Am un copil perfect. Și când zic perfect zic așa: este cuminte, ascultător, modest, respectuos, civilizat etc… toate calitățile unui copil pe care orice părinte și l-ar dori! La mulți ani, copilul meu perfect! Te iubesc mai presus de cuvinte”, a scris Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.

Până la 10 ani, Sofia a avut deja mai multe apariții publice alături de mama ei. Într-un podcast, fiica Biancăi Drăgușanu a dezvăluit că este încă indecisă cu privire la meseria pe care își dorește să o aibă când va fi adult, dar are trei opțiuni pe care le ia în calcul.