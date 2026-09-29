Anthropic a avut pierderi de 42 de miliarde de dolari în 2025. Compania se listează pe bursă la o valoare de 2.000 de miliarde de dolari

Laboratorul de inteligență artificială Anthropic a raportat pierderi totale de 42 de miliarde de dolari anul trecut și plănuiește să cheltuiască alte 518 miliarde de dolari în următorii ani pentru dezvoltarea infrastructurii sale, conform prospectului de listare citat de Reuters.

Compania vrea să se listeze pe bursă în luna noiembrie, după alegerile din SUA, la o valoare-record de peste 2.000 de miliarde de dolari, peste cele 1.770 miliarde cu care s-a listat în vară SpaceX, companie controlată de miliardarul Elon Musk.

Cresc veniturile, dar și pierderile

Documentul menționează că veniturile Anthropic au crescut anul trecut de 12 ori, până la 4,6 miliarde de dolari, iar pierderile operaționale au urcat de la 2,98 de miliarde în 2024 la 8,06 miliarde de dolari în 2025.

Restul pierderilor vin din cheltuieli contabile legate de strângerile de fonduri pe care compania le-a făcut de la investitori.

Recent, compania a estimat venituri anualizate de 65 de miliarde de dolari, față de 40 de miliarde în cazul OpenAI.

Fondatori proveniți de la OpenAI

Anthropic a fost fondată acum 5 ani de Dario Amodei, sora sa Daniela Amodei, și alte persoane de la OpenAI, care au plecat nemulțumite de modul în care aceasta vedea siguranța AI.

Planurile privind listarea vin în contextul în care Anthropic se confruntă cu dovezi provenite din propriile sale cercetări, conform cărora modelele de AI din ce în ce mai autonome se pot comporta în moduri neașteptate și potențial dăunătoare, inclusiv prin sabotarea codului, facilitarea fraudei și manipularea informațiilor în cadrul unor teste controlate.

„Riscuri existențiale pentru omenire”

Directorul general Dario Amodei a cerut comunității globale să încetinească ritmul dezvoltării de modele tot mai avansate de AI pentru a fi reparate aceste probleme.

Inclusiv prospectul de listare al Anthropic avertizează că există „riscuri existențiale pentru omenire” în privința inteligenței artificiale.

Concurență intensă

Însă compania tocmai a lansat săptămâna trecută modelul Opus 5.5, pentru a contracara succesul de care OpenAI se bucură cu modelul ChatGPT-6 Astra. OpenAI se pregătește la rândul său de listarea pe bursă la începutul anului viitor.

Concomitent, Facebook are succes cu noul său model Muse, iar compania a lansat recent chiar și un gadget cu acesta.

Între concurenți se află și Google, care furnizează modelul Gemini. În același timp, Google și Amazon sunt printre primii investitori în Anthropic, investind deja miliarde de dolari în companie.