Regiunea La Rioja din Spania oferă subvenții de până la 40.000 de euro persoanelor care cumpără, renovează sau construiesc o locuință în satele cu cel mult 5.000 de locuitori. Programul „Revive” este disponibil și cetățenilor români care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Autoritățile din regiunea spaniolă La Rioja oferă subvenții de până la 40.000 de euro pentru persoanele care cumpără, renovează sau construiesc o casă în mediul rural. Programul „Revive”, lansat în mai 2024 pentru a combate depopularea satelor și pentru a facilita accesul tinerilor la o locuință, este deschis inclusiv cetățenilor din România.

La Rioja este situată în nordul Spaniei, în valea râului Ebro, între Țara Bascilor și Castilia. Potrivit institutului regional de statistică Riojastat, regiunea are aproximativ 327.000 de locuitori, dintre care aproape 60% trăiesc în capitala Logroño și în localitățile din jur.

Regiunea este cunoscută pentru podgoriile sale și pentru vinurile produse aici. Tot prin La Rioja trece și celebrul Drum al Sfântului Iacob, inclusiv prin orașele Nájera și Santo Domingo de la Calzada. Potrivit polsatnews.pl, cel mai important obiectiv istoric al regiunii îl reprezintă mănăstirile Suso și Yuso din San Millán de la Cogolla, incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Aici au fost descoperite cele mai vechi texte păstrate în limba spaniolă.

Cu cât satul este mai mic, cu atât subvenția este mai mare

Ajutorul financiar poate fi acordat doar pentru locuințe situate în localități cu maximum 5.000 de locuitori. Conform larioja.org, valoarea sprijinului diferă în funcție de dimensiunea localității. În satele cu până la 500 de locuitori, beneficiarii pot primi până la 40% din prețul locuinței, dar nu mai mult de 40.000 de euro.

La Rioja oferă până la 40.000 de euro celor care cumpără sau construiesc acolo o casă / Imagine generată cu AI

În localitățile cu 501-2.000 de locuitori, subvenția poate ajunge la 30% din valoarea casei, în limita a 30.000 de euro. În localitățile cu 2.001-5.000 de locuitori, sprijinul este de cel mult 20% din prețul locuinței, dar nu poate depăși 20.000 de euro. Pentru a beneficia de suma maximă de 40.000 de euro, locuința trebuie să coste cel puțin 100.000 de euro. În iunie 2026, autoritățile au majorat plafonul valorii locuinței eligibile de la 180.000 la 220.000 de euro, fără taxe, motivând decizia prin creșterea costurilor de construcție și al prețurilor locuințelor.

Cine poate beneficia de program

Pot solicita subvenția persoanele cu vârste între 18 și 45 de ani.

Nu este necesară cetățenia spaniolă. Sunt eligibili cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Elveției. Persoanele din afara Uniunii Europene trebuie să dețină un permis de ședere în Spania. Veniturile gospodăriei nu trebuie să depășească de șase ori valoarea indicatorului IPREM, utilizat în Spania pentru stabilirea accesului la numeroase beneficii sociale. În 2026, IPREM este de 600 de euro pe lună, iar plafonul anual al veniturilor este cuprins între 43.200 și 50.400 de euro.

Locuința achiziționată, construită sau renovată trebuie să devină domiciliul permanent al beneficiarului. Acesta trebuie să își stabilească reședința în termen de trei luni de la cumpărare, de la obținerea autorizației de utilizare sau de la recepția construcției.

Cei care solicită bani pentru renovare sau construcție trebuie să fie deja proprietarii casei sau ai terenului în momentul depunerii cererii.

Cum se depune cererea și până când este valabil programul

Cererile se depun online, pe site-ul guvernului regional din La Rioja, sau direct la Direcția Generală pentru Urbanism și Locuințe din Logroño.

În cazul cumpărării unei locuințe, solicitarea trebuie depusă înainte de semnarea contractului sau cel târziu în termen de o lună după încheierea acestuia. Pentru renovări și construcții, cererea trebuie depusă înainte de începerea lucrărilor.

Banii sunt virați în contul beneficiarului doar după prezentarea documentelor care dovedesc achiziția locuinței sau finalizarea lucrărilor.

Programul acoperă achizițiile și lucrările realizate până la 1 iunie 2027. Fondurile sunt acordate în ordinea depunerii cererilor, până la epuizarea bugetului disponibil.

Peste 1.600 de cereri în doi ani

Interesul pentru program a depășit așteptările autorităților. Potrivit guvernului din La Rioja, în primii doi ani au fost depuse peste 1.600 de cereri din 120 de localități. În aceeași perioadă, bugetul programului a fost majorat de la 12 milioane de euro la 15,1 milioane de euro.

„Programul schimbă complet viața a sute de tineri, dar și însăși comunitățile rurale”, a declarat în luna iunie, în parlamentul regional, Daniel Osés, ministrul politicii locale, infrastructurii și combaterii depopulării.