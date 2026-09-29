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Iubitul Valentinei, fata găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, s-a predat în Elveția. Ce au găsit anchetatorii pe salteaua din locuința sa

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Iubitul Valentinei, tânăra din valiză, dat în urmărire. Judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pentru omor. Sursă foto: Facebook /Valentina Ioana.
Iubitul tinerei care a fost găsită moartă, într-o valiză, pe râul Olt, s-a predat autorităţilor din Elveţia. Sursă foto: Facebook /Valentina Ioana.
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Iubitul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea, s-a predat aseară autorităților din Elveția. Bărbatul de 30 de ani era vizat de un mandat de arestare preventivă în lipsă și este principalul suspect în cazul crimei.

Cuprins:

Bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina s-a predat autorităților din Elveția

Bărbatul în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru omor în cazul tinerei în vârstă de 28 ani, al cărei trup neînsufleţit a fost găsit într-o valiză pe râul Olt, în zona barajului Ioneşti, s-a predat autorităţilor din Elveţia, în seara precedentă, au anunţat marţi reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

„Autorităţile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, faţă de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internaţional de arestare, s-a predat autorităţilor din Elveţia în seara zilei de 28.09.2026”, au informat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Tânărul s-a prezentat la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia, luni seara, în jurul orei 23.00 și se află în custodia autorităţilor elveţiene.

„Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, şi faţă de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23.00, la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia. Acesta se află în custodia autorităţilor elveţiene şi urmează procedurile legale în vederea predării către autorităţile române”, a informat IPJ Vâlcea.

Tânărul a fost dat în urmărire pe 23 septembrie, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă, în lipsă.

Vlăduț Băltățeanu este principalul suspect în cazul crimei

Bălțățeanu Gheorghe Vlăduț, în vârstă de 30 de ani este inculpat pentru omor și este considerat principalul suspect în cazul femeii din Filiași al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Primele date rezultate din anchetă indică faptul că moartea femeii a fost violentă.

În urma necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei. Procurorul Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a precizat că, în urma necropsiei, s-a stabilit că femeia a murit în data de 21 septembrie 2026. „Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026”, a transmis procurorul.

Anchetatorii au găsit pete care par a fi de sânge pe salteaua din locuința bărbatului

Miercuri, 23 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis un mandat de percheziție domiciliară pentru locuința suspectului.

Percheziția a fost efectuată de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror.

În camera folosită de suspect și victimă, anchetatorii au identificat pe salteaua de dormit mai multe pete de substanță brun-roșcată, care par a fi sânge. „Mandatul a fost pus în executare de către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror. Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victimă, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis anchetatorii.

Cadavrul tinerei de 28 de ani a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt

Cazul a fost deschis după ce, marți, 22 septembrie, un bărbat care se afla la pescuit în zona Barajului Ionești, din județul Vâlcea, a sunat la 112 și a anunțat că a observat un bagaj care plutea la suprafața apei. La scurt timp, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție, un echipaj de pompieri cu o ambarcațiune și un echipaj medical. Au ajuns, de asemenea, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea și procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

„În cel mai scurt timp, la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie, precum şi un echipaj de pompieri cu o ambarcaţiune şi un echipaj medical. De asemenea, la faţa locului s-au deplasat conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea şi procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, fiind efectuate cercetări la faţa locului”, a precizat IPJ Vâlcea.

Conform unor surse judiciare, citate de Agerpres, valiza în care a fost găsit cadavrul avea dimensiunile de 80 de centimetri lungime şi 50 de centimetri lăţime, de culoare gri, din material impermeabil, fapt ce ar fi favorizat plutirea, iar corpul victimei era dezbrăcat complet.

Trupul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, unde examinarea medico-legală a stabilit că moartea a fost violentă.

Tânăra locuia fără forme legale în Vâlcea

Femeia avea 28 de ani, era originară din județul Dolj și locuia fără forme legale în comuna Tomșani, din județul Vâlcea. După descoperirea cadavrului, anchetatorii au stabilit că cercetările se desfășoară față de un bărbat de 30 de ani, din județul Vâlcea, despre care existau informații că ar fi părăsit țara înainte de descoperirea faptei.

„La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii că ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, a declarat procurorul Adrian Vrăbete.

Ulterior, bărbatul s-a prezentat la Poliția din St. Gallen, în Elveția, iar autoritățile elvețiene au informat partea română despre acest lucru.

Ancheta, coordonată de procurorii din Vâlcea

Activitățile de urmărire penală sunt efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea și IPJ Sibiu.

IPJ Vâlcea a precizat că, în cazul bărbatului de 30 de ani, au fost desfășurate activități pentru depistarea acestuia și dispunerea măsurilor legale.

„În atenţia poliţiştilor se află un bărbat în vârstă de 30 de ani, în prezent fiind desfăşurate cu celeritate activităţi, în colaborare cu structurile competente, pentru depistarea acestuia şi dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, în cursul zilei de miercuri, 23 septembrie, în cadrul activităţilor desfăşurate în cauză, este pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în vederea administrării probatoriului”, a transmis IPJ Vâlcea.

Anchetatorii au subliniat că activitățile desfășurate în cadrul dosarului nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare. „Aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”, a precizat procurorul Vrăbete.

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Tags: CRIMĂ
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