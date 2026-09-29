Susține Susține

Cum a devenit Unfazed.ro magazinul de sneakers iubit de Gen Z

Ringier România
Comentează
Foto: unfazed.ro
Foto: unfazed.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Gen Z iubește autenticitatea, iar acest lucru se vede în primul rând în sneakersii pe care-i poartă! Pantofii sport au deveni piese importante din garderoba acestora și sunt elemente ce transmit povești, atitudine, individualitate. E simplu de înțeles de ce sunt pentru tineri un cod vizual: transmit gusturi, influențe și apartenența la anumite comunități.

Cuprins:

Un alt aspect specific Gen Z este că s-au născut în perioada de lansare a rețelelor de social media și au crescut cu ele. Pentru ei acestea sunt principalele canale prin care se transmit tendințele și nu e de mirare că acolo sunt promovate cele mai populare modele. Iar când vine vorba de achiziție, tinerii se bazează pe retaileri care le oferă acces la sneakersii mult doriți și care au în jurul lor comunități. Unfazed.ro este locul unde Gen Z descoperă sneakersi de colecție, piese din colecții noi, modele ediții limitate sau sneakersi populari.

De la Air Jordan la Yeezy: cum au ajuns sneakerșii obiecte de identitate

Cei care iubesc sneakersii cunosc multe despre modelele ce au în spate povești culturale. Air Jordan 1, Air Jordan 4 și Yeezy Boost 350 sunt câteva dintre colecțiile care își găsesc locuri binemeritate în garderobele GEN Z. Impresionează prin simplitate, atitudine și versatilitate crescută, iar aceste detalii sunt căutate de cei ce doresc piese recognoscibile ușor de purtat în oraș, la festivaluri sau la job.

Nike Air Force 1, New Balance 9060 și Puma LaMelo aduce sunt câteva dintre siluetele clasice, reinterpretate îndrăgite de cei ce apreciază cultura pop. Pentru Gen Z cei mai populari sneakers de brand nu sunt neapărat cele mai noi apariții, sunt modelele care le asigură confort și posibilitatea de a se exprima.

Raritatea cântărește greu pentru mulți tineri din GEN Z

Cultura sneakersilor a prins rădăcini în rândul tinerilor și vedem că ei nu se limitează la colecții de linie. Nu, nu, ei doresc ediții limitate și piese ce poartă semnătura artiștilor sau amprenta designerilor celebrii. Raritate este cuvantul cheie în preferințele celor ce pun accent pe identitate. Dorința de a avea piese unice nu poate fi satisfăcută de un magazin clasic. Asta oferă Unfazed: sneakers autentici originali. Contextul explică și de ce magazinul a devenit relevant: piața este construită în jurul lansărilor rapide și al stocurilor limitate, iar accesul la aceste produse este o parte importantă a experienței.

„Sunt originali?” o întrebare la fel de importantă ca modelul

Când vorbim de modele de sneakers rare și scumpe, întrebarea “este autentică?” devine relevantă. Produsele contrafăcute intrate pe piață prin diferite canale, sunt replici fidele ale variantelor originale, iar asta face ca identificarea lor sa fie destul de dificilă. Tinerii GEN Z își doresc sneakers originali, este modul lor de a arăta că au valori diferite față de generațiile anterioare. Un produs de marcă original nu se evidențiază doar prin etichete, cusături, cutii și detalii de construcție, se evidențiază și prin atitudinea pe care o oferă.

La Unfazed, autenticitatea nu funcționează ca o promisiune de marketing, aici autenticitatea produselor una dintre condițiile de bază. Produsele provin dintr-o rețea de distribuitori autorizați din Uniunea Europeană. Echipa deține și comunică informații clare despre proveniență, iar acest detaliu este relevant într-o piață în care același model poate avea prețuri diferite în funcție de mărime, disponibilitate și cererea din piață.

Produsele din oferta Unfazed.ro vin cu avantajul că beneficiază de garanție de doi ani. Dincolo de numele scris pe cutie, pentru GEN Z sunt importante inclusiv traseul produsului și regulile care se respectă după momentul în care comanda a fost plasată.

Moda Gen Z nu se mișcă în ritmul anotimpurilor

GEN Z este nonconformistă, nu ține cont de anotimpul din calendar și vremea de afară. Social media face ca printr-un clip viral, un model lansat cu ani în urmă să devină un must. Imaginea contează pentru ei, iar un model de sneakers purtat într-o fotografie de artistul potrivit declanșază căutări. Vedem că siluetele Y2K, gorpcore sau quiet luxury coexistă pe același feed cu streetwear-ul clasic.

Universul sneakers nu gravitează în jurul a două sau trei nume. Chiar dacă Air Jordan, Yeezy, Adidas și Nike continuă să ocupe un spațiu important, nume cum sunt New Balance, Puma, Supreme, Essentials, Sp5der, BAPE, Denim Tears, Jacquemus și proiectele asociate lui Travis Scott au un cuvânt de spus când vine vorba de ce poartă tineri.

Vedem că tinerii care urmăresc lansări, modele consacrate sau ediții limitate. Ofertele de sneakers pe Unfazed.ro ne arată că preferințele sunt extrem de variate. Stilul autentic se poate construi cu siluete clasice și cu modele asociate culturii hype. Tendința este normală pentru că publicul actual nu urmează un singur trend, el trece rapid de la o estetică la alta.

Social media a transformat magazinul într-o comunitate

Generația Z a crescut și s-a dezvoltat cu social media, iar asta a făcut să transforme relația comerciale. Relația retailerului cu clienții nu începe cu butonul „Adaugă în coș”, ea începe mult înainte cu un Reel, un TikTok sau o discuție în comentarii. Discovery-ul a devenit parte din shopping, deci nu e de mirare că conturile magazinelor sunt vitrină, sursă de inspirație și spațiu de conversație.

Unfazed și-a construit o comunitate solidă pe platformele sociale în jurul sneaker culture și streetwear. Relația cu clienții nu se încheie odată cu achiziția, ea continuă mai departe prin feedback-uri, prin imagini și postări care arată felul în care sunt purtați senakersii. Această componentă contează pentru Gen Z, pentru că validează produsele în stradă. Autenticitatea modelelelor exclusiviste trece de la creatori, artiști, în stradă la tineri și prieteni lor. Unfazed creează o legătură puternică între comunitatea locală și comunitatea planetară care promovează o idee mai mare.

100 de zile pentru retur - contează pentru cei ce își găsesc stilul mai greu

Unfazed are o politică de retur de 100 de zile calendaristice. Această perioadă, mai lungă față de magazinele clasice care oferă opțiune de retur de 15 sau 30 de zile, schimbă experiența post-achiziție. Cumpărătorii nu se mai încadrează într-un registru al deciziilor de moment. Ei au mult timp pentru a se decide dacă sneakersii li se potrivesc și îi reprezintă. Cultura hype trăiește pe repede înainte, dar încrederea cumpărătorului online se construiește din ceea ce se întâmplă după checkout. Cu Unfazed experiența de achizitie devine un moment de respiro, de autocunoaștere și decizii înțelepte.

Sneaker culture nu mai este o nișă

Pentru Gen Z sneakersii sunt modă, nostalgie, comunitate și o modalitate de a-și construi identitatea vizuală. În acest ecosistem, Unfazed oferă publicului acces la modele dorite și pune accent pe autenticitate, proveniență și experiența de după cumpărare. Dinamica în care trăiește Gen Z ne arătă că sneaker culture nu mai trăiește într-o nișă rezervată colecționarilor. A intrat în cultura mainstream, iar generația care își găsește următoarea obsesie fashion direct în feed continuă să-i schimbe regulile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: promo
Parteneri
Wow! În sfârșit, o vedem și noi pe doamna Maria! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la vârsta de 66 de ani și unde a fost surprinsă de paparazzi
Viva.ro
Wow! În sfârșit, o vedem și noi pe doamna Maria! Cum arată soția lui Victor Pițurcă la vârsta de 66 de ani și unde a fost surprinsă de paparazzi
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Gsp.ro
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Doi jucători eliminați după ce au tras de păr același adversar » Incredibil cum s-a terminat meciul!
Gsp.ro
Doi jucători eliminați după ce au tras de păr același adversar » Incredibil cum s-a terminat meciul!
Parteneri
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
Libertateapentrufemei.ro
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Avantaje.ro
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Aeronava Ivan Patzaichin de la Tarom
Știri România
13:27
Aeronava „Ivan Patzaichin” intră oficial în flota TAROM cu zborul București - Chișinău: Momentul, marcat printr-un botez aviatic cu tunuri de apă
Patrick Andre de Hillerin a murit la 52 de ani
Știri România
13:01
Când va fi înmormântat Patrick Andre de Hillerin: „În locul în care se odihnesc strămoșii familiei”
Parteneri
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest
Adevarul.ro
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest
„L-au omorât ăștia pe Lucescu, îl omoară și pe Hagi”. Concluzia serii după România – Bosnia 2-4! Exclusiv
Fanatik.ro
„L-au omorât ăștia pe Lucescu, îl omoară și pe Hagi”. Concluzia serii după România – Bosnia 2-4! Exclusiv
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Fuego si Loredana
Stiri Mondene
14:02
Cum a apărut Loredana Groza în emisiunea lui Fuego: „Aproape că am dărâmat platoul"
Actrițele Ozge Ozpirincci și Demet Akbag din Turcia | Foto: Kanal D
Stiri Mondene
13:56
Cât de greu i-a fost actriței să intre în pielea personajului din serialul de la Kanal D: „Se zbate să-și recâștige copilul”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis la 30 de ani, în proces de divorţ. Soţia i-a spus &quot;vreau să mori&quot;
Observatornews.ro
Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis la 30 de ani, în proces de divorţ. Soţia i-a spus &quot;vreau să mori&quot;
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertateapentrufemei.ro
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Gsp.ro
Fostul mare fotbalist spune de ce refuză căsătoria cu iubita mai tânără cu 38 de ani: „Ajung cinci!”
Gsp.ro
Începe demolarea! » Prim pas bifat pentru viitoarea arenă de 54 de milioane de euro
Parteneri
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Mediafax.ro
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Wowbiz.ro
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Wowbiz.ro
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
Redactia.ro
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
Kanald.ro
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
POLITIC
Siegfried Mureșan alături de miniștri propuși să facă parte din Guvern
LiveText
Politică
11:27
Guvernul Mureșan, înaintea votului de învestitură. 10 miniștri sunt audiați marți, după ce patru au primit avize negative ieri
siegfried-muresan-depunere-program-guvernare-parlament-26-septembrie (4)
Analiză
Politică
09:23
Prohodul Guvernului Mureșan, cântat din start de miniștri și lideri ai coaliției
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
„Dau 20 de milioane de euro pe el”. Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali îl vrea acum la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dau 20 de milioane de euro pe el”. Titularul lui Hagi pe care Gigi Becali îl vrea acum la FCSB. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
14:25
Opoziția de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a Maiei Sandu. Ce conțin cele 50 de pagini de acuzații
Infrastructura
14:22
Când se deschide Centura Comarnic: Va prelua traficul infernal de pe DN1
Lifestyle
14:22
Un astronaut NASA a fotografiat orașele din spațiu, noaptea, de-a lungul a 23 de ani. Diferența de culoare este uimitoare
Știri Externe
14:18
Ucraina nu se poate apăra de dronele cu reacție ale Rusiei, susține Putin. Cât de letale sunt de fapt aceste arme și de ce are nevoie Kievul pentru a le contracara
Citește mai multe
TRENDING
InterviuExclusiv
Știri România
11:00
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Stiri Mondene
10:40
Marian Godină s-a angajat după ce a demisionat din Poliție: „Cu contract de muncă”. Din ce câștigă el bani acum
Știri Externe
28 sept.
Alai de nuntă, sancționat cu 87 de amenzi în Franța: 10.945 de euro și 242 de puncte retrase de pe permise
Știri Externe
11:38
O regiune din Spania caută noi locuitori și oferă până la 40.000 de euro celor care își cumpără sau construiesc acolo o casă. Pot aplica inclusiv românii
O imagine filmată de sus arată niște mâini care țin o tabletă pe ecranul căreia apare un bungalou tropical, precum și un calendar afișat pe un laptop
Cultură și Vacanțe
13:08
Românii renunță la vacanțele last-minute iar peste 60% își rezervă concediile cu cel puțin trei luni înainte
genetica și depistarea precoce a cancerului de san si uterin
Sănătate și Fitness
12:57
Lecții de viață din spatele diagnosticului: poveștile Ginei și ale Elizei. Cum schimbă genetica și depistarea precoce lupta cu cancerul de sân și uterin
Foto: unfazed.ro
Lifestyle
Articol susținut de unfazed.ro
12:12
Cum a devenit Unfazed.ro magazinul de sneakers iubit de Gen Z
Foto: Sanador
Sănătate și Fitness
Articol susținut de SANADOR
11:42
Când problemele inimii au nevoie de evaluare și tratament în echipă
apus de soare peste Munții Făgăraș, Carpații Meridionali
Cultură și Vacanțe
11:16
Jurnaliștii britanici recomandă Carpații Meridionali drept alternativa europeană perfectă la Everest Base Camp
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază
Exclusiv
Știri România
13:00
48 de angajați SPP au fost detașați în misiunile diplomatice ale României. Ovidiu Voicu: „Ținând cont că întreaga activitate a SPP este clasificată, se deschide o poartă largă pentru abuz”
Tesla Model X gri, cu portierele deschise, fotografiata la Vama Sighetu Marmației
Știri România
12:21
Un șofer ucrainean a rămas fără mașina de 105.000 de lei la Sighet. Era căutată în Olanda
Românii care au muncit atât în țară, cât și în alte state europene pot beneficia de pensii comunitare.
Știri România
11:45
Cum primești pensie dacă ai lucrat în România și în mai multe țări din Europa. Ce trebuie să știi
Imaginea prezintă un cuplu tânăr pozând împreună în aer liber, având în fundal un peisaj montan cu cabane de lemn și un râu.
Știri România
10:22
Iubitul Valentinei, fata găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, s-a predat în Elveția. Ce au găsit anchetatorii pe salteaua din locuința sa
Poluare Bucureşti
Opinii
09:00
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
07:00
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu