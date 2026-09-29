Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret. Modul inedit în care au anunțat

Damian Drăghici și Cristina Stroe și-au oficializat relația după mai mulți ani de când formează un cuplu. Cei doi au ales să păstreze discreția în jurul momentului și au făcut anunțul pe Instagram, printr-o fotografie realizată chiar în ziua cununiei civile. Imaginea îi surprinde într-un cadru relaxat, la pizza, iar un detaliu de pe cutie a dezvăluit motivul sărbătorii.

Damian Drăghici și Cristina Stroe au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au căsătorit civil luni și au ales să împărtășească vestea cu urmăritorii lor într-un mod discret, fără o ceremonie prezentată în spațiul public și fără un anunț amplu.

Artistul și partenera sa au publicat pe Instagram o fotografie realizată chiar în ziua în care și-au oficializat relația. În imagine, cei doi apar la pizza, într-o atmosferă relaxată.

Damian Drăghici a purtat o ținută albă, în timp ce Cristina Stroe a ales o rochie albă, lungă. Detaliul care a atras imediat atenția se afla pe cutia de pizza: mesajul „Just Married”, alături de data cununiei civile.

Cei doi au însoțit fotografia de un mesaj scurt și cu umor: „Voi ce faceți în zilele de luni? P.S. de data asta n-am mai zis ok. Am zis DA!”.

Damian Drăghici și Cristina Stroe formează un cuplu din 2017

Damian Drăghici și Cristina Stroe formează un cuplu din 2017. Pe lângă relația personală, cei doi au și o legătură profesională, muzica fiind unul dintre elementele care i-au apropiat.

De-a lungul anilor, Cristina Stroe și Damian Drăghici au apărut împreună în proiecte muzicale și au construit o familie. Cei doi au un băiețel, Andrei, în vârstă de 7 ani. Artistul mai are o fiică dintr-o căsnicie anterioară. Acum, după mai mulți ani de relație, cei doi au decis să își oficializeze povestea.

Cristina Stroe a vorbit despre diferența de vârstă dintre ei

Între Damian Drăghici și Cristina Stroe există o diferență de vârstă de 23 de ani. Cei doi au vorbit în trecut despre felul în care această diferență se reflectă în relația lor.

Cristina Stroe a explicat că dinamica dintre ei presupune sprijin reciproc și sinceritate, inclusiv în momentele în care apar tensiuni.

„Pe zi ce trece, conștientizăm tot mai tare că noi doi suntem binecuvântați să avem o dinamică a relației într-o continuă mișcare. Fără să ne dăm seama, atunci când există tensiuni și unul dintre noi e mai afectat, celălalt îl ridică.

Noi nu îmbrăcăm adevărul în cuvinte frumoase și ne tragem de mânecă atunci când avem ceva de spus, dar la sfârșitul zilei, ne dăm seama că asta este ceea ce întărește legătura dintre noi, libertatea de a putea fi autentici, sinceri, fără să ne măsurăm intențiile.

Cred că suntem un cuplu normal și sănătos în care există ceva foarte important pe lângă iubire, și anume, adevăr. De aici și micile ciondăneli.