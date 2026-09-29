Un cetățean ucrainean de 39 de ani a rămas fără autoturismul în valoare de 105.000 de lei după ce s-a prezentat la controlul de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației. Polițiștii de frontieră au descoperit că mașina era căutată de autoritățile din Olanda pentru a fi confiscată.

Incidentul a avut loc luni, 28 septembrie 2026, în jurul orei 19.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației.

La control s-a prezentat un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani. Bărbatul conducea un autoturism înmatriculat în Olanda. Este vorba de o un SUV electric Tesla Model X, de culoare gri. Elementul distinctiv al acestui model este reprezentat de ușile din spate cu deschidere verticală tip „aripi de șoim” (Falcon Wing doors).

Polițiștii de frontieră i-au solicitat documentele personale și actele mașinii, iar verificările efectuate în bazele de date au scos la iveală o informație importantă despre autoturism.

Autoturismul figura cu o alertă introdusă de autoritățile olandeze la data de 2 septembrie 2026.

Ucraineanul a rămas fără Tesla model X cu numere de Olanda, la Vama Sighetu Marmației Sursa foto: Poliția de Frontieră

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul în cauză figurează cu o alertă introdusă de autoritățile olandeze în data de 2 septembrie 2026, cu mențiunea «bun căutat pentru a fi confiscat»”, arată comunicatul Poliției de Frontieră.

Prin urmare, polițiștii de frontieră au indisponibilizat autoturismul și au început cercetările.

Mașina are o valoare estimată la 105.000 de lei, echivalentul a peste 20.000 de euro.

Autoturismul a fost transportat și indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.