Alai de nuntă, sancționat cu 87 de amenzi în Franța: 10.945 de euro și 242 de puncte retrase de pe permise

Un alai de nuntă a provocat haos și comportamente periculoase în Saint-Priest, un oraș din departamentul Rhône, sâmbătă, 26 septembrie 2026. Potrivit Ouest-France, poliția a intervenit rapid și a aplicat 87 de amenzi, totalizând 10.945 de euro, în timp ce 242 de puncte au fost retrase din permisele de conducere.

Primarul localității, Gilles Gascon, a postat un mesaj pe Facebook în care a condamnat „excesele” participanților la nuntă. El a distribuit un clip video care surprinde scenele din timpul procesiunii: claxoane puternice, pasageri scoțându-și corpurile pe ferestrele vehiculelor, viteze peste limita legală și blocaje în trafic. „Acest comportament a fost remarcat și criticat de mulți locuitori din Saint-Priest”, a declarat edilul.

Imediat ce a fost sesizat, primarul a cerut intervenția poliției municipale și a poliției naționale. „Rezultatele sunt clare”, a adăugat el. În urma intervenției, autoritățile au sancționat numeroase încălcări ale regulilor de circulație, în încercarea de a restabili ordinea.

Deși critic la adresa comportamentului nerespectuos, primarul a subliniat că evenimentele festive sunt binevenite în comunitate, dar cu respectarea regulilor. „Nunțile sunt binevenite, dar nu și lipsa de respect și comportamentul periculos”, a punctat Gilles Gascon, mulțumind forțelor de ordine pentru reacția promptă.