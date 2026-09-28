Alai de nuntă, sancționat cu 87 de amenzi în Franța: 10.945 de euro și 242 de puncte retrase de pe permise

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Un alai de nuntă a provocat haos și comportamente periculoase în Saint-Priest, un oraș din departamentul Rhône, sâmbătă, 26 septembrie 2026. Potrivit Ouest-France, poliția a intervenit rapid și a aplicat 87 de amenzi, totalizând 10.945 de euro, în timp ce 242 de puncte au fost retrase din permisele de conducere.
Primarul localității, Gilles Gascon, a postat un mesaj pe Facebook în care a condamnat „excesele” participanților la nuntă. El a distribuit un clip video care surprinde scenele din timpul procesiunii: claxoane puternice, pasageri scoțându-și corpurile pe ferestrele vehiculelor, viteze peste limita legală și blocaje în trafic. „Acest comportament a fost remarcat și criticat de mulți locuitori din Saint-Priest”, a declarat edilul.
Imediat ce a fost sesizat, primarul a cerut intervenția poliției municipale și a poliției naționale. „Rezultatele sunt clare”, a adăugat el. În urma intervenției, autoritățile au sancționat numeroase încălcări ale regulilor de circulație, în încercarea de a restabili ordinea.
Deși critic la adresa comportamentului nerespectuos, primarul a subliniat că evenimentele festive sunt binevenite în comunitate, dar cu respectarea regulilor. „Nunțile sunt binevenite, dar nu și lipsa de respect și comportamentul periculos”, a punctat Gilles Gascon, mulțumind forțelor de ordine pentru reacția promptă.
Problema alaiurilor de nuntă problematice a fost semnalată și în alte orașe din Franța. În aprilie 2025, primarul din Montpellier a luat măsuri drastice în urma unor incidente similare. Acesta a decis să anuleze o ceremonie de nuntă, subliniind că „respectarea regulilor este obligatorie pentru toată lumea, fără excepție”. În Montpellier, cuplurile trebuie să semneze un contract înainte de cununie, prin care se angajează să respecte regulile, sub sancțiunea anulării evenimentului.