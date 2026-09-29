A doua zi de audieri pentru Guvernul Siegfried Mureșan are loc marți, 29 septembrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Zece miniștri propuși de premierul desemnat sunt programați pentru audieri, după ce prima zi s-a încheiat cu patru avize negative și două favorabile. Votul de învestitură este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13.00.

Mircea Abrudean, aviz favorabil în Parlament pentru funcția de vicepremier și ministru de Interne

UPDATE: Mircea Abrudean, propus pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, a primit marți aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

S-au înregistrat 22 de voturi „pentru”, șapte „împotrivă” și opt abțineri. Reprezentanții grupului AUR au absentat de la această ședință, conform Agerpres.

Zece miniștri audiați marți în Parlament

Audierile de marți au început la ora 10.00 și sunt programate până la ora 20.00. Fiecare ministru nominalizat are la dispoziție câte o oră pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor.

Primul audiat este Mircea Abrudean, propus pentru Ministerul Afacerilor Interne. Programul continuă cu Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene și Raluca Turcan la Ministerul Muncii, potrivit News.

Lista miniștrilor audiați marți de Parlament:

10.00 - 11.00: Mircea Abrudean - Afaceri Interne

11.00 - 12.00: Dragoș Pîslaru - Investiții și Proiecte Europene

12.00 - 13.00: Raluca Turcan - Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială

13.00 - 14.00: Oana Gheorghiu - Sănătate

14.00 - 15.00: Oana Țoiu - Afaceri Externe

15.00 - 16.00: Andrea Chiș - Justiție

16.00 - 17.00: Ötvös Koppány Bulcsú - Cultură

17.00 - 18.00: Mihai Dimian - Educație și Cercetare

18.00 - 19.00: Cseke Attila - Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație

19.00 - 20.00: Diana Buzoianu - Mediu, Ape și Păduri

Avizele comisiilor sunt consultative. Prin urmare, un aviz negativ primit de un candidat nu împiedică, din punct de vedere procedural, votarea Cabinetului în plen.

Decizia privind învestitura aparține plenului reunit al Parlamentului, unde fiecare parlamentar va vota asupra programului de guvernare și a listei Guvernului.

Siegfried Mureșan a transmis pe Facebook un mesaj celor 10 miniștri audiați astăzi de Parlament.

„Mult succes, dragi colegi, la audierile de astăzi ale miniștrilor desemnați în Parlamentul României. Cel mai important este să arătăm astăzi că suntem pregătiți să implementăm din prima zi programul de guvernare”, a scris premierul desemnat, pe Facebook.

Patru avize negative și două favorabile în prima zi

Sebastian Burduja - Energie;

Radu Miruță - Apărare;

Cătălin Drulă - Transporturi;

Irineu Darău - Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism.

Au primit aviz favorabil:

Tánczos Barna - Agricultură;

Alexandru Nazare - Finanțe.

În cazul lui Nazare, nominalizarea pentru Ministerul Finanțelor a fost aprobată cu 20 de voturi „pentru”, două „împotrivă” și 17 abțineri.

Pentru Tánczos Barna s-au înregistrat 20 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și 16 abțineri.

Mureșan: „Suntem în jurul la 200 de voturi certe”

Miza reală se va vedea însă miercuri, la votul din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi favorabile. PNL, USR și UDMR, formațiunile care susțin Cabinetul propus de Mureșan, nu dispun singure de această majoritate.

Premierul desemnat a declarat luni seară că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi.

„Suntem în jur la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire”, a spus acesta la TVR.

Siegfried Mureșan a explicat că parlamentarii PNL, USR și UDMR reprezintă baza actuală a susținerii parlamentare.

„Toți parlamentarii Partidului Național Liberal, ai USR și ai UDMR susțin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare și sunt convins că acești colegi vor vota în favoarea guvernului și în plen. Acestea sunt 170 de voturi.”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a spus că au existat discuții și cu reprezentanții minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați sau membri ai unor grupuri parlamentare mai mici.

„Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuțiile au fost bune”.

Declarațiile au fost făcute luni seară la TVR, după încheierea primei zile de audieri.

Votul de învestitură al Guvernului Mureșan are loc miercuri

După cele două zile de audieri, parlamentarii se vor reuni miercuri, 30 septembrie, pentru votul de învestitură.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată să înceapă la ora 13.00. Pentru ca Guvernul să fie învestit sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.