Alexia Eram este urmărită de aproximativ 700.000 de persoane pe Instagram, iar fotografiile pe care le postează sunt mereu pe placul urmăritorilor ei. Fiica Andreei Esca este creator de conținut și muncește foarte mult pentru campaniile în care este implicată. Ea își câștigă singură banii și rar mai apelează la părinții săi pentru ajutor financiar.

Recent, pe una dintre rețelele de socializare, Alexia Eram a încărcat o serie de fotografii cu ea în sutien. Toată lumea a observat cât de bine arată fiica Andreei Esca și a felicitat-o pentru silueta pe care o are. Pentru a avea abdomenul bine definit, ea urmează un plan alimentar pe care l-a primit de la nutriționist și merge des la sală.

După ce a postat imaginile cu ea în sutien, Alexia Eram a primit peste 40.000 de like-uri din partea fanilor ei. Andreea Esca a reacționat și ea când a văzut fotografia și i-a lăsat un comentariu cu emoticoane cu foc, ceea ce înseamnă că prezentatoarea de la PRO TV este foarte încântată de ambiția fiicei sale. Se pare că și Mario Fresh, iubitul Alexiei, a fost foarte încântat când a văzut fotografiile, pentru că artistul le-a distribuit pe contul său de Instagram, la story.

Ce complex a avut Alexia Eram: „Mai plâng din cauza acestui lucru”

Recent, Alexia Eram a fost invitată în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă, unde a povestit cum a rămas cu un complex din copilărie. Fiica Andreei Esca s-a simțit complexată cu corpul ei, după ce niște colege de la școală i-au spus că este grasă.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici… s-au pus într-un cerc și cântau: «Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă». Eu nu eram grasă… eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. (…) Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a mărturisit Alexia Eram.

