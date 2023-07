Anul acesta, la America Express au pornit echipele formate din Iulia Albu și iubitul ei, Mike (Mihai Alexandru), Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Ionuț Rusu și George Tănase, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, actrița Ada Galeș și mama sa, Antoaneta Galeș, jurnalistele Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Edward Sanda și Cleopatra Stratan, Alexia Eram și fratele ei, Aris Melkior Eram. Fiica Andreei Esca a povestit pe Instagram cum a văzut ea experiența trăită.

„Voiam să vă spun că «America Express» a fost o experiență unică, minunată. Cea mai frumoasă experiență din viața mea și cea mai grea experiență din viața mea! Nu credeam că pot trăi atâtea emoții într-o singura zi și, în general, atât de multe emoții.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Să văd atâtea lucruri, să experimentez atâtea lucruri, să învăț. A fost extraordinar! De-abia aștept să vedeți, la TV, emisiunea! De-abia aștept și eu să mă văd și să văd pe toți colegii cu care am fost în această competiție. Am întâlnit niște oameni minunați. Am legat prietenii, acolo, și vreau să le mulțumesc tuturor pentru experiența pe care am avut-o. Vreau să felicit toți oamenii implicați în această emisiune, care sunt în spatele camerelor. Este o muncă imensă pentru a crea acest show. Bravo lor, tot respectul!

Recomandări Cod roșu de caniculă în București și alte 5 județe din sudul țării. La cât vor ajunge temperaturile

Le mulțumesc persoanelor care au fost în echipa mea, cameramanul și reporterița noastră, niște oameni minunați. Abia aștept să vedeți emisiunea! Este o experiență de neuitat, care ți se poate întâmpla doar o dată în viață. Am trecut prin atât de multe lucruri și abia aștept să vă pot povesti tot ce s-a întâmplat.

Este foarte dubios să te întorci acasă și să intri, din nou, în «normalitate», după atâta timp în care, efectiv, ai trăit complet altcumva. Am învățat foarte multe lucruri despre oameni, despre mine, despre Aris. Această emisiune te ajută să te cunoști mai bine și să înveți foarte multe lucruri despre tine însuți. Această emisiune te ajută să îți dai seama cât de norocos ești cu viața ta.

Te ajută să îți dai seama de problemele reale. OK, da, și noi avem problemele noastre, fiecare om are problemele lui, dar acolo îți dai seama că o viață atât de simplă, totuși, face ca oamenii să fie mult mai fericiți decât majoritatea oamenilor care au bani sau confort. Este, efectiv, o lecție de viață.

Este incredibil tot ce-am trăit acolo și chiar trăiești viața! Trăiești viața fără telefon, fără bani. Pur și simplu, doar cu lucrurile bune și rele pe care viața ți le dă”, a povestit Alexia Eram, potrivit Click.

Playtech.ro Andreea Marin, mai curajoasă ca niciodată! S-a fotografiat AŞA la plajă, fanii au reacţionat imediat

Viva.ro Îl mai știi pe actorul din reclama 'Halatu’, cât e halatu’?' Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristi Martin

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Ce să nu lași niciodată noaptea pe masa de la bucătărie. Lidia Fecioru spune că aduce mare ghinion în casă

Știrileprotv.ro Politico: China trimite în secret suficient echipament în Rusia pentru a echipa o întreagă armată

Observatornews.ro Metoda prin care un șofer român de TIR a fentat, timp de 3 luni, plata taxei de autostradă, în Franța. Paguba se ridică la 10.000 de euro

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Cine sunt părinții lui David Popovici și cu ce se ocupă! Sacrificiul făcut de mama sportivului