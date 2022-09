Vedeta s-a pozat în pat cu a doua fetiță, care apare înfășată. „Copilul numărul 2: spălat, hrănit, iubit, adormit”, a scris Alice Cavaleru în dreptul unei imagini cu Alegra Nova, fotografie pe care a postat-o pe Instagram, la secțiunea Instastory.

Tot pe Instagram, soția lui Vladimir Drăghia a dezvăluit cu ce se confruntă după a doua naștere. „Am picioarele umflate după nașterea naturală. Nu-mi amintesc dacă am avut parte de așa ceva la prima naștere, dar azi am fost șocată să descopăr că am niște pâinici în loc de picioare.

Umflarea post-partum apare în principal la nivelul picioarelor, gleznelor și feței, dar eu am și mâinile, și abdomenul. Ieri eram o panseluță, astăzi sunt o grăsuță”, a explicat vedeta.

Alice Cavaleru nu are grijă doar de mezina familiei, ci și de Alaia Zora, fata ei mai mare. Într-o poză a surprins-o după ce i-a împletit părul.

Vladimir Drăghia a asistat la nașterea primului copil

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează un cuplu de foarte multă vreme, însă au ales să-și unească destinele în anul 2018, după venirea pe lume a fiicei lor, Zora, de care sunt tare mândri. În urmă cu ceva vreme, Vladimir Drăghia povestea că el a participat și la nașterea primei sale fetițe, Zora. „Am ținut-o de mână, ca în filme.

Dacă se va putea (n.red.: și de această dată), bineînțeles, este o plăcere. Este ceva la care nu aș renunța, clar aș vrea să fiu acolo. Am plâns amândoi, a fost foarte emoționant”, spunea Vladimir Drăghia în urmă cu ceva vreme, în cadrul unei emisiuni TV.

