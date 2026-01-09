Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc. Modul inedit în care au făcut anunțul. „Se întâmplă”

Alice Peneacă și-a anunțat nunta într-un cadru special

Fotomodelul și antreprenorul au împreună o fetiță, care în vară, va împlini 3 ani. Prin intermediul unui video emoționant, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au anunțat că vor face nunta, fără a dezvălui și ziua când va avea loc evenimentul.

„Se întâmplă! Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna. Vara lui 2026”, au scris Alice Peneacă și Dragoș Caliminte, pe Instagram.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, strălucitoare, iar iubitul ei într-un costum elegant, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au fost surprinși în ipostaze romantice.

Alice Peneacă are 34 de ani și este mama unei fetițe care va împlini anul acesta 3 ani. Fotomodelul a declarat recent că este o femeie împlinită și fericită. De când a devenit mamă, viața vedetei s-a schimbat complet.

„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul. A fost și ziua mea și am primit din mai multe locuri întrebarea: «Ce îți mai dorești?». Măi, nu-mi doresc nimic, efectiv, nu este ceva. Nu, nimic, am tot. Nu, nu-mi mai doresc nimic material și de mult timp nu mai am chestia asta. Din fericire, am scăpat”, declara Alice Peneacă, pentru Spynews.ro, la finalul anului trecut.

Cum se înțelege Alice cu fiica ei

În cadrul interviului, Alice a dezvăluit și care este relația cu fiica ei. „Sunt momente în care sunt autoritară, când mi se pare că e nevoie de puțină disciplină. Adică suntem prieteni până la un anumit punct și nu, nu am fost panicată deloc de la început.

Sunt cu ochii pe ea non-stop, pentru că consider că trebuie să fii cu ochii pe un copil atât de mic. Dar, în rest, sunt foarte relaxată și o las să se împiedice, să cadă, să se ridice singură.

Nicio problemă, da. E foarte independentă cea mică și mă bucur mult că am reușit să o duc în direcția asta. Nu, nu are voie la ecran, e clar, nu are nevoie de niciun ecran. Așa, mai stă pe FaceTime cu bunicii, cu verișoara ei. E inevitabil, nu ai cum să-i ferești chiar atât de mult de telefon, dar nu are acces la telefon. Adică nu umblă prin telefon, nu se uită la desene niciodată, momentan. Și țin foarte mult la somnul ei și am ținut de la început. Somnul ei a fost sfânt și am renunțat noi la multe chestii pentru ordinea ei.”, a mai spus aceasta.

