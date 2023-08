„Dulciurile de orice fel. E foarte adevărat că nici n-a fost greu, pentru că îmi plac mai degrabă alimentele sărate decât cele dulci. Dacă trebuie să ies repede pe uşă dimineaţa, o felie de pâine de secară, prăjită, fără gluten, cu avocado”, a declarat Monica Bârlădeanu, în cadrul unei emisiuni, potrivit Click.

Desigur, vedeta a venit cu mai multe dezvăluiri despre dieta pe care o are. „Dacă am timp, îmi place ritualul omletei. La prânz, dacă am o întâlnire, comand o salată consistentă (cea cu ton e favorita mea) sau un carpaccio de vită, iar seara un peşte cu broccoli la aburi. Asta nu înseamnă că nu fac şi derogări din când în când”, a declarat Monica Bârlădeanu.

Monica Bârlădeanu revine pe micul ecran cu un nou proiect

Monica Bârlădeanu, în vârstă de 44 de ani, revine pe micile ecrane în serialul „Groapa”, iar actrița a făcut primele declarații despre rolul ei și despre atmosfera de la filmări.

„Totul începe mereu cu un scenariu bine scris, cu o poveste pe care vrei s-o spui. «Groapa» e o saga de familie absolut fabuloasă, cu personaje care suferă niște transformări uriașe, care pleacă din poziții vulnerabile și se ridică încet, dar sigur spre culmile puterii, cu dese răsturnări de poziții și de situații.

E o provocare pentru mulți dintre noi, cum să spun nu…?! Atmosfera e foarte familiară, mai ales pentru că, în mare parte, cu echipa asta am lucrat și la «Vlad». Maria Buză e fabuloasă, tonică și plină de autoironie off screen. O ador și pe Antonia Scutaru, care o joacă pe fiica mea, iar cu Tudor Istodor m-am mai întâlnit și în «Lombarzilor 9».

Dana Rogoz e de o grație divină pe set, iar de Emi Oprea și Marius Manole nu mai vorbim, sunt amândoi din familia «Vlad». O gașcă faină, un scenariu grozav, o echipă de producție super antrenată pe secvențe de acțiune – eu zic că sunt toate premisele ca «Groapa» să devină iconic, așa cum și «Vlad» a fost”, a spus Monica pentru Unica.

