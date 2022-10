Alin Oprea a divorțat cu mare scandal de Larisa, femeia cu care s-a căsătorit în 1999, după ce a cunoscut-o la un concert. În anul 2021 au divorțat, iar cântărețul a rămas fără nimic din ceea ce strânsese. Fosta soție i-ar fi blocat conturile bancare. Averea lui Alin Oprea a ajuns în conturile copiilor, iar el a rămas fără niciun ban în buzunar.

„Nu mă așteptam la așa ceva, că trebuia să existe o formă de respect pentru tot ce făcusem la momentul ăla. Nu m-am complăcut în cădere. M-am ridicat, m-am scuturat și am spus că trebuie să învăț ceva din lucrul ăsta. Mi-am dat un restart și am căutat o satisfacție, să văd cum mă descurc și singur. Și într-o perioadă în care din punct de vedere profesional suntem jos. Chiar dacă a fost o schimbare dură și bruscă, am reușit să o iau de la capăt…

M-am gândit să îmi iau casă, dar va dura ceva timp. Va trebui să câștig niște sume de bani, dar nu mai visez la mall-uri și palate în care să locuiesc. Vreau o căsuță lângă pădure cu strictul necesar”, spunea Alin Oprea.

Când încă era căsătorit cu Larisa, artistul a cunoscut-o pe Medana, femeia despre care spune că i-a schimbat viața. Ea ar fi vrut să-l ajute financiar, pentru că știa de problemele pe care le are, însă el a refuzat.

Recomandări REPORTAJ. Oamenii din sate și comune se roagă la Dumnezeu să nu vină o iarnă grea: „O să stăm la lumânare, cu scumpirile astea. Ne-au dat peste cap”

„Ea a fost mentorul meu. Când ne-am întâlnit, ea a fost mai stabilă decât mine și am avut un sprijin mare în ea. Ea financiar și-a dorit mult să mă sprijine, dar eu am refuzat pentru că vreau să mă consider în continuare bărbat, chiar dacă posibilitățile ei sunt mari, am spus că nu vreau”, a declarat Alin Oprea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Ceea ce mi s-a luat în mod abuziv sigur nu va rămâne așa”

Recent, cântărețul a mărturisit că încă nu a deschis un proces de partaj cu Larisa, fosta lui soție. Alin Oprea îi mulțumește Medanei pentru că a fost alături de el necondiționat în perioada grea prin care a trecut.

„Un articol atât de dezbătut cu sute de comentarii. Am citit unele dintre ele care m-au bucurat, pentru că am văzut o mare susținere, unele m-au amuzat, iar altele denigratoare sunt majoritatea de pe conturi false sau ale unor oameni dezinformați. Nu poți fi iubit de toată lumea, asta este evident. Țin să fac o precizare! Eu nu am deschis încă procesul de partaj! Ceea ce mi s-a luat în mod abuziv sigur nu va rămâne așa, iar asta doar pentru ca dreptatea și adevărul să își recapete locul de cinste. Da, am avut nevoie de un timp în care să mă vindec, în care să trăiesc frumos și să mă bucur de viață pentru prima dată. Îi mulțumesc Medanei pentru toată susținerea, devotamentul și răbdarea de care a dat dovadă în această perioadă dureroasă și dificilă. Legea e pentru toți și sigur se va face dreptate în cazul meu. Dacă nu… adun «aur spiritual» pentru judecata de apoi. Sigur nimeni nu duce nimic cu el. Venim goi și tot așa plecăm. Cea mai mare bogăție a mea este vocea dăruită de Dumnezeu și Medana, femeia și îngerul de lângă mine. Criticat sau lăudat, eu rămân același om, care cântă din suflet pentru suflet. Seară frumoasă tuturor și toate cele bune! Doamne Ajută!”, a scris Alin Oprea pe pagina de Facebook.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO FOTO În 2010 era campioană mondială la bârnă, acum e manichiuristă în Brașov: „Fac tot: cu gel, semipermanente!”

Playtech.ro Pleacă de la Vocea! Tocmai a dat vestea BOMBĂ. Stupoare pentru fanii emisiunii

Viva.ro Sergiu Nicolaescu era mai mare decât ea cu 47 de ani, iar la înmormântare ea a fost criticată și numită Văduva Albă. Cum arată acum Dana Nicolaescu, văduva regizorului

Observatornews.ro Mugur şi-a transformat hobby-ul în business și acum scoate bani frumoși. Toți mai mulți români îi trec pragul

Știrileprotv.ro Românii care folosesc fose riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Ce trebuie să facă până la sfârșitul lunii octombrie

FANATIK.RO Un soț gelos a montat camere în casă pentru a-și spiona soția. Descoperire șocantă, a fost chemată poliția

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2022. Berbecii au ocazia de a se detașa în mod real de orice problemă stresantă și de a se ocupa de ceea ce le face plăcere

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm