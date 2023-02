Dan Chișu, în vârstă de 66 de ani, și Alina Chivulescu, în vârstă de 48 de ani, formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Acum, cei doi locuiesc pe Coasta de Azur, însă actrița vine destul de des în București.

Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, Alina Chivulescu a povestit ce face de când s-a mutat din România. „Mai stau în București, dar în ultima vreme sunt stewardesă. (…) Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea. După care a început pensionarea voită sau nevoită, că așa e viața. Eu întotdeauna am avut timp. Mai mult mi-a plăcut de mine în relație cu ceilalți și de cum a mers viața când am creierul ocupat. În ultima perioadă îl am foarte liber.”

„Alina, să spunem și pentru cei care au deschis televizorul mai târziu, este soția lui Dan Chișu, celebrul Dan Chișu”, a spus Cătălin Măruță.

Actrița a continuat discuția: „Da, m-a luat. (…) El e un om foarte activ, foarte deștept, super deștept, prezent. Mi se pare mișto! E un călător nativ. Nu știu de când suntem împreună. Am filmat la Cristina Iacob, am filmat «Selfie», după care, întâmplător, am stat la premieră unul lângă celălalt. Și cam așa a fost povestea, iar de atunci suntem de nedespărțit. Nu s-a schimbat nimic. Ne-am căsătorit în ziua în care Michael a făcut 18 ani și o zi. El a fost martorul meu”.

Recomandări Afacerea „ciocurile de rață”. În cazurile de corupție ale foștilor săi absolvenți, Serviciul Român de Informații nu găsește informațiile nici când sunt publicate în Monitorul Oficial

Alina Chivulescu a povestit cum s-a cunoscut cu Dan Chișu și a mărturisit că nimic nu s-a schimbat în căsnicia lor până acum. Actrița și regizorul sunt împreună de aproximativ 8 ani, iar în urmă cu 4 ani s-au căsătorit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alina Chivulescu s-a întâlnit cu Adela Popescu și Dana Rogoz

Pe cele trei le leagă o frumoasă prietenie de ani buni și vorbesc destul de des, chiar dacă se văd foarte rar. Aflată în București, Alina Chivulescu s-a întâlnit cu Adela Popescu și cu Dana Rogoz.

„Viața din ultimii 3 ani ne-a dus cam pe fiecare în câte o direcție; emoțional și fizic. Cred că ne-a atins și pe noi radicalismul ăsta actual, «nu ești parte din soluție, ești parte din problemă». A luat oameni, au plecat prieteni, am uitat legături, am ratat momente importante și cel mai grav pare că în timpul ăsta singura certitudine este imprevizibilul; poate așa o fi fost mereu, poate punctele de sprijin în viața asta sunt imaginare.

Recomandări O agenție de publicitate din anturajul PNL, în spatele unor campanii sponsorizate pe Facebook contra Emiliei Șercan. Atacurile, după dezvăluirile despre plagiatul lui Bode

Din nou cu noi o poză ratată . Dar parcă n-am văzut niciodată în ochii noștri ce văd în imaginea asta. Love you, girls ”, a transmis actrița pe rețelele de socializare.

Dan Chișu și Alina Chivulescu nu se mai gândeau la căsătorie

Niciunul dintre cei doi nu avea de gând să-și lege destinele pe viață. „Când ne-am împrietenit, ieșeam foarte des, iar Alina mi-a zis: «E o relație mișto, îmi place, dar vezi că eu nu mai vreau să mă căsătoresc niciodată!». «Foarte bine. Și eu la fel!», i-am răspuns. Și ce fac minus cu minus? Ne-am căsătorit și suntem fericiți. Dar suntem conștienți că în oricare alt moment, dacă am fi încercat, nu am fi reușit. Înțelepciunea mea, mai mică, a ei, mai mare, nu mai e slalomul printre defectele celuilalt. Noi ne înțelegem atât de bine de parcă ne-am cunoaște de-o viață. Cu toate că ne știm de vreo 30 și ceva de ani, fără să se fi întâmplat nimic până acum opt. Au scris niște ziare: «Vai, s-a reluat relația…». Nu e adevărat, nu am avut niciodată o relație, ne-am cunoscut, eu am admirat-o, atât, până în 2014”, a declarat Dan Chișu când a fost invitat la podcastul lui Marius Tucă, „Viața mea e un roman”.

GSP.RO Sandra l-a părăsit, printr-un SMS, pentru Adrian Mutu. „Ce ai face dacă Mutu ți-ar ieși în față la vânătoare?” Fără să ezite, fostul jucător a răspuns

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Momente tulburătoare la DNA! Pițurcă a izbucnit în plâns! I s-a făcut rău și a avut nevoie de ajutor

Viva.ro Îl mai ții minte pe Pistruiatul? Uite cum arată copilul-minune al anilor '70

Observatornews.ro Elev umilit și pus cu capul în WC, la Liceul "Dumitru Mangeron" din Bacău. La final a fost pus să meargă în genunchi

Știrileprotv.ro Zeci de medici au făcut scut în jurul șefei de la oncologie care cerea mită de la pacienții cu cancer

FANATIK.RO Tradiții, superstiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului 2023. Ce aliment nu ai voie să mănânci. Este interzis sub orice formă în această zi sfântă

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 1 februarie 2023. Fecioarele au nevoie de o mai bună organizare, de scopuri clare și de o minte limpede

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată