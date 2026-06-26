Dušica Ilić, cunoscută sub pseudonimul „Kleopatra” și fostă prezicătoare populară în anii ’90, a oferit detalii recente despre situațiile lui Marko și Marija Milošević, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Marko trăiește foarte bine, într-un mod luxos. Se ocupă de afaceri în Rusia și locuiește cu prietena lui. Marija este o persoană bună, dar a fost dezamăgită. A pierdut casa din cauza unui credit, după ce a ajutat un prieten. I-am oferit ajutor, dar nu a acceptat. Nu am mai văzut-o de 27 de ani, dar simt că arată bine. Este o persoană integră. Nu a vrut nimic de la stat”, a declarat recent Kleopatra pentru „Mondo”.

Marija Milošević, fiica lui Slobodan Milošević, s-a retras în Muntenegru, unde locuiește într-o casă din Cetinje, departe de ochii publicului. Potrivit Blic, jaluzelele casei sunt mereu coborâte, iar vecinii afirmă că Marija este discretă și rar iese afară.

„Dacă nu aș ști că ea locuiește acolo, aș crede că în casă nu stă nimeni. Totul este mereu închis, jaluzelele sunt trase și foarte rar se aude ceva în curte”, a povestit o vecină.

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