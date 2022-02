În urmă cu unsprezece luni, soția lui Ilan Laufer a adus pe lume gemeni. Fetița și băiețelul s-au născut prematur, însă au crescut și s-au dezvoltat foarte bine. Acum, ei deja merg la creșă, însă mama lor stă cu grijă. „Emoții? DA. Teamă? Poate. Gânduri? 1 milion?

Când eu și Ilan ne-am decis că este timpul ca piticii noștri să meargă la creșă, m-au cuprins toate emoțiile pământului. ?În mintea mea erau numai gânduri că «pot să stau fără puii mei câteva ore?», «oare o să plângă?», «dacă nu mănâncă…» etc, doar că astăzi când am ajuns aici, toată imaginea zilei din mintea mea a dispărut ca prin minune! Davina?? și Nathaniel?? nu au plâns deloc, s-au integrat imediat și ce credeți? Chiar au mâncat TOT!”, a scris vedeta în mediul online.

Tot acolo, ea a publicat și un video de la creșă cu gemenii ei, micuții stau la masă și servesc micul dejun. Copiii vor împlini un an pe 18 februarie.

Ce schimbări au făcut Alina și Ilan Laufer de când au devenit părinți de gemeni

Alina Laufer a renunțat la vila de lux din Corbeanca pentru un apartament în București. Fosta soție a lui Jorge a explicat motivul pentru care a făcut această alegere și este foarte fericită cu decizia pe care a luat-o. Se pare că și gemenii sunt mult mai liniștiți în noua casă.

Alina Laufer spunea că se confruntă și cu o problemă după ce s-a mutat, anume că nu încape căruciorul în liftul de la bloc. „Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București. În 2016 m-am mutat din Corbeanca în Băneasa, apoi am plecat în America. Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici.

Copiilor le place, se acomodează. De aici facem 10 minute până în Herăstrău. De aceea ne-am și mutat, să fim aproape de un parc, școala Karinei e mai aproape, biroul lui Ilan, la fel. Dintr-odată și gemenii parcă sunt mai cuminți, au făcut 9 luni, au început să stea în fund. Aseară i-am ținut prima dată pe canapea, sprijiniți, în funduleț, și nu au mai urlat. Singura problemă e că aici nu îmi încape căruciorul în lift, dar o să găsesc soluții în acest sens…”, a spus Alina Laufer pentru Click! acum câteva săptămâni.

