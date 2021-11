A avut loc o schimbare în familia Alinei și a lui Ilan Laufer. Până acum ei locuiau într-o vilă din Corbeanca, însă au decis să se mute într-un apartament din Băneasa. Fosta soție a lui Jorge a explicat motivul pentru care a făcut această alegere și este foarte fericită cu decizia pe care a luat-o. Se pare că și gemenii, în vârstă de 9 luni, sunt mult mai liniștiți în noua casă.

Alina Laufer spune că se confruntă și cu o problemă după ce s-a mutat, anume că nu încape căruciorul în liftul de la bloc.

„Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București. În 2016 m-am mutat din Corbeanca în Băneasa, apoi am plecat în America. Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici. Copiilor le place, se acomodează. De aici facem 10 minute până în Herăstrău. De aceea ne-am și mutat, să fim aproape de un parc, școala Karinei e mai aproape, biroul lui Ilan, la fel. Dintr-odată și gemenii parcă sunt mai cuminți, au făcut 9 luni, au început să stea în fund. Aseară i-am ținut prima dată pe canapea, sprijiniți, în funduleț, și nu au mai urlat. Singura problemă e că aici nu îmi încape căruciorul în lift, dar o să găsesc soluții în acest sens…”, a spus Alina Laufer pentru Click!

Cum e viața cu trei copii pentru Alina și Ilan Laufer

În urmă cu 8 luni, Alina Laufer năștea prematur gemenii, Davina și Nathaniel. De când au venit pe lume micuții, viața vedetei și a soțului ei s-a transformat complet. Cei doi recunosc că nu este deloc ușor și nu mai au timp de nimic altceva în afară de copii.

„Noi dormim în camera noastră. Copiii dorm ziua în camera noastră, iar seara în camera lor. Eu mă trezesc și o trimit pe Alina la copii. Nu aude când fac gălăgie. (…) Locul meu este la masă în bucătărie. Viața noastră s-a schimbat cu totul. Nu credeam că va ajunge perioada asta în care să îmi doresc să se facă luni dimineața să merg la birou. (…) Am avut o bonă, dar am dat-o afară acum o lună și jumătate”, a declarat Ilan Laufer recent.

