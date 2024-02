Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu nu au putut onora invitația la „Power Couple” din cauza profesiei lui. Soțul prezentatoarei TV deține un cabinet stomatologic ai cărui pacienți depind de el.

„Mi s-a propus chestia asta dinainte să înceapă filmările. Dacă aș fi avut un soț cu o altă meserie, poate ar fi fost mai simplu, dar din păcate, mă rog, din păcate. Din fericire pentru noi, soțul meu este un medic stomatolog cu clinica, Doamne-ajută, plină.

Și atunci n-a putut să conceapă să-și lase pacienții fără tratamentele complete. Plus că mai erau și copiii, familia. Deci nu. A fost efectiv imposibil să facem alegerea asta, dar ne-ar fi plăcut să fim acolo”, a spus Alina Pușcaș, pentru UNICA.ro.

De asemenea, Alina Pușcaș a declarat că a primit propunerea de a participa la America Express, însă a refuzat categoric, iar motivul este unul foarte serios. Vedeta a recunoscut că lipsa igienei a determinat-o să nu accepte.

„Cu Asia Express avem o chestie legată de lipsa de curățenie, igienă. Nu putem. Efectiv suntem obsedați de asta. Știu că dinainte să apară emisiunea ne puneam problema să mergem până în India să facem o vacanță acolo.

Am zis că nu, sub nicio formă, chiar dacă există resorturi. Evident că te-ar tenta să ieși în stânga și în dreapta și am zis că nu, efectiv nu vrem. Nu, ne era și teamă de tot felul de boli. Nu, am zis mai bine stăm acasă, mai aproape”, a mai spus Alina Pușcaș pentru sursa citată.

