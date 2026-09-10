Tesla Cybercab, primul taxi autonom fără volan, a fost lansat în Austin, Texas, oferindu-ne o privire timpurie asupra viitorului transportului. Totuși, experiența de test a noului serviciu, detaliată de cei de la The Verge, a scos la iveală provocări care pun la îndoială cât de pregătite sunt aceste vehicule pentru utilizare pe scară largă.

Lansarea Cybercab: o privire spre viitor

Tesla a început să ofere disponibilitate pentru curse cu Cybercab, un vehicul complet autonom, fără volan sau pedale, într-o zonă geografică delimitată de aproximativ 7.500 de km pătrați în Austin, Texas.

„Cybercab reprezintă o schimbare semnificativă față de vehiculele obișnuite transformate în unele autonome, fiind proiectat special pentru transportul fără șofer”, notează The Verge.

Vehiculul, vopsit în auriu și cu un design futurist, atrage privirile curioșilor, dar și frustrarea șoferilor din trafic. Așa s-a întâmplat și când un Cybercab a blocat temporar o stradă îngustă lângă Barton Springs, un loc popular din Austin.

Din cauza alegerilor ciudate privind locurile de oprire, vehiculul a fost criticat pentru disconfortul creat.

Experiența unui pasager: între inovație și neîncredere

Un reporter de la publicația citată anterior a testat Cybercab de-a lungul a trei curse, observând atât beneficiile, cât și limitările acestuia.

Interiorul minimalist include două scaune separate de un suport pentru pahare și un ecran central masiv, care afișează o simulare 3D a împrejurimilor vehiculului și oferă opțiuni de divertisment, precum Netflix sau jocuri video.

„Da, poți să joci jocuri video în mijlocul unei intersecții aglomerate, dacă vrei să fii acea persoană”, notează reporterul. Cu toate acestea, software-ul de conducere autonomă nu a părut suficient de încrezător. Vehiculul a avut momente de ezitare, frânări bruște și schimbări de bandă indecise, asemănate cu comportamentul unui „adolescent ușor amețit”.

De asemenea, Cybercab a comis greșeli de navigare, cum ar fi alegerea greșită a unei benzi, pe care le-a corectat ulterior.

Întrebări privind siguranța și reglementările

Problemele cu ușile tip „fluture”, care uneori se deschid prea rapid, lovind pasagerii, și alegerea locurilor de oprire sunt doar câteva dintre aspectele care ridică îngrijorări.

Mai mult, Tesla Cybercab nu dispune de oglinzi laterale, ceea ce face ca șoferii să se simtă „ca și cum li s-ar fi tăiat brusc câmpul vizual periferic”. În plus, Tesla se confruntă cu presiuni din partea autorităților de reglementare.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a deschis o investigație privind modul în care Tesla a certificat că vehiculul său fără volan și pedale respectă standardele federale de siguranță.

Spre deosebire de competitorul Zoox, care a obținut o aprobare pentru vehiculele sale autonome, Tesla a ales să lanseze Cybercab fără acest proces.

Perspective și provocări

Elon Musk a declarat că intenționează să extindă serviciul Cybercab la nivelul SUA, iar vehiculele au fost deja observate prin Orlando, Florida, dar și în jurul Aeroportului Miami.

Totuși, orice incident major sau greșeală ar putea atrage o atenție sporită din partea autorităților și ar putea întârzia extinderea serviciului.