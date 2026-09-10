Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. S-au căsătorit în urmă cu doi ani, iar de atunci, aparițiilor lor publice au fost destul de discrete. Pe contul de socializare, actorul a transmis un mesaj care i-a pus pe mulți pe gânduri.

Vlad Gherman a transmis un mesaj prin care le-a răspuns fanilor care au fost curioși să afle de ce a fost mai absent pe platformele online, în ultima perioadă. Actorul a recunoscut că, într-adevăr, în viața lui au apărut schimbări.

Actorul a declarat că este nevoit să acorde o atenție mai mare lucrurilor care se întâmplă în viața lui și a Oanei Moșneagu, astfel că această etapă necesită timp.

„Nu am mai fost foarte activi în online, dar în offline se întâmplă lucruri noi în viețile noastre. Lucruri pe care le vom împărtăși cu voi la momentul potrivit. Sunt etape noi. Etape care necesită mai mult timp, mai multă atenție, mai mult din toate.

O nouă etapă de maturizare, de conștientizare, de asumare. Acest nou capitol vine cu lecții de învățat, cu ziduri de care să te lovești, cu bine și cu rele. Curând o să putem sta la povești pe acest subiect”, a declarat Vlad Gherman, pe rețelele de socializare.

Oana a reacționat imediat și i-a transmis un mesaj soțului ei, stârnind mai mult curiozitatea internauților.