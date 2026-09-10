Mihaela Rădulescu a dezvăluit cum încearcă să depășească perioada de doliu. Vedeta s-a întors la echitație și spune că sportul a devenit una dintre formele sale de terapie.

Mihaela Rădulescu a vorbit despre durerea pe care a traversat-o în ultimul an și despre felul în care încearcă să meargă mai departe. Vedeta spune că s-a întors la una dintre pasiunile sale mai vechi, echitația, pe care o practică de două-trei ori pe săptămână în apropiere de Monaco.

Mihaela Rădulescu a vorbit despre durerea din ultimul an

La un an după pierderile care i-au marcat viața, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj despre doliu, dor și procesul prin care încearcă să își continue viața. Vedeta a descris stările prin care a trecut folosind imaginea mării, cu perioade agitate și momente de liniște.

În mesajul publicat pe Instagram, Mihaela Rădulescu spune că a trecut printr-o gamă largă de emoții și că, în timp, a învățat să le accepte.

„Doliul este ca marea, cu valuri, culori diferite, furtuni, suprafețe agitate sau liniștite, calde sau reci… Te poți îneca în el sau poți înota, poți pluti sau îl poți privi de la distanță. Marea mea de sentimente mi-a arătat întreg spectrul în ultimul an și, cumva, sunt recunoscătoare pentru toată durerea. Am simțit totul. M-am luptat cu totul.”

Vedeta s-a întors la o pasiune mai veche

Pentru a face față perioadei dificile, Mihaela Rădulescu spune că a continuat să muncească, să scrie și să petreacă timp alături de familie și de prietenii apropiați. Un rol important în această perioadă l-a avut însă echitația. Vedeta s-a întors la călărie, o pasiune pe care o avea de mai mult timp.

Primele antrenamente au avut loc în Grecia, la un centru de echitație din Santorini, alături de un instructor argentinian. Ulterior, Mihaela Rădulescu a continuat să practice acest sport în apropiere de Monaco, unde se antrenează de două-trei ori pe săptămână.

„Călăria este una dintre cele mai bune terapii”

Mihaela Rădulescu spune că revenirea la echitație nu a fost întâmplătoare. Pentru ea, timpul petrecut călare reprezintă atât un antrenament fizic, cât și o modalitate de a-și liniști gândurile.

„M-am întors la călărie nu doar pentru că a fost mereu în inima mea, ci pentru că este una dintre cele mai bune terapii pe care le cunosc. Cel mai bun antrenament, cea mai bună terapie, uneori o durere în plus, dar întotdeauna cu un zâmbet la final.”

Mesajul transmis celor care trec printr-o pierdere

La finalul mesajului, Mihaela Rădulescu le-a transmis un gând celor care trec prin perioade de doliu și încearcă să își continue viața după pierderea unei persoane dragi.