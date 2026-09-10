Aris Eram a vorbit, în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, despre independența sa financiară. Prezentatorul în vârstă de 23 de ani spune că se întreține singur de aproape doi ani și că a ales să plece de acasă după ce a început să câștige primii bani.

Aris Eram a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. Fiul Andreei Esca a spus că de aproape doi ani își acoperă singur cheltuielile și nu mai primește sprijin financiar din partea părinților.

Fratele Alexiei Eram a explicat că decizia de a pleca de acasă a fost una personală. După ce a început să câștige bani, a ales să se mute singur și să își asume cheltuielile de zi cu zi.

„Chiar dacă este greu de crezut, trebuie să vă spun, de doi ani aproape sunt pe cont propriu. Când am făcut primii bani, am decis să plec de acasă, să mă mut singur, să fiu pe cont propriu. Nu mai am sprijin financiar deloc de la părinți. Știu că e greu de crezut, dar așa se întâmplă acum”, a declarat Aris Eram la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Din ce își câștigă banii Aris Eram

Aris Eram a intrat în televiziune și are în prezent un loc de muncă la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Pe lângă proiectul de la Antena 1, acesta a participat de-a lungul timpului la mai multe emisiuni.

Potrivit declarației sale, banii pe care îi câștigă din televiziune și din proiectele în care este implicat îi permit să își acopere singur cheltuielile.

Decizia de a deveni independent financiar a venit în urmă cu aproape doi ani, când Aris Eram spune că a făcut primii bani și a hotărât să se mute de acasă.

Aris Eram a debutat la „America Express”

Aris Eram a devenit cunoscut publicului după participarea la „America Express”, în 2023. Acesta a făcut echipă cu sora lui, Alexia Eram, iar cei doi au ajuns până în finala sezonului 6.

Ulterior, Aris Eram a continuat să apară în proiecte de televiziune și a devenit prezentator la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

A participat și la „Survivor”

În parcursul său televizat, Aris Eram a acceptat și provocarea „Survivor”, competiție filmată în Republica Dominicană. Participarea la reality show i-a oferit ocazia să își testeze limitele într-un mediu diferit de cel în care era obișnuit să lucreze.