Vacanțele pe litoral s-au ieftinit cu peste 35% de la încheierea verii. Cât plătesc românii pentru o noapte de cazare în luna septembrie

Prețurile la cazare pe litoral au scăzut cu până la 35% în septembrie. O noapte la mare costă de la 56 de euro în Tuzla și Costinești, iar un sejur mediu ajunge la 227 de euro.

Luna septembrie aduce reduceri masive de prețuri pe litoralul românesc, tarifele medii pentru cazare scăzând cu peste 30% comparativ cu luna august. Potrivit unei analize realizate de platforma Travelminit, românii care își plănuiesc o vacanță la mare în această perioadă plătesc în medie 82 de euro pe noapte pentru o cameră, iar costul mediu de persoană ajunge la doar 35 de euro pe noapte.

Valoarea medie a unei rezervări complete a coborât la 227 de euro, față de 331 de euro în vârful de sezon din august, ceea ce înseamnă o economie directă de 31% pentru turiști.

Cele mai ieftine opțiuni de cazare de pe litoralul românesc în luna septembrie se găsesc în stațiunile Tuzla și Costinești, unde tariful mediu este de aproximativ 56 de euro pe noapte.

Prețuri accesibile se înregistrează și în 2 Mai, Constanța sau Techirghiol, unde o noapte de cazare costă între 63 și 64 de euro, în timp ce în Eforie Nord și Mangalia tarifele rămân sub pragul de 70 de euro pe noapte.

La polul opus, stațiunile din sudul litoralului mențin tarife mai ridicate pentru un sejur complet: valoarea medie a unei rezervări ajunge la 310 euro în Olimp, 324 de euro în Cap Aurora și atinge un maxim de 363 de euro în Jupiter.

În destinații intens căutate precum Mamaia, Năvodari, Mangalia și Eforie Nord, bugetul mediu pentru o vacanță se situează între 205 și 211 euro.

Cea mai spectaculoasă prăbușire a prețurilor la cazare a fost înregistrată în stațiunea Saturn, unde tariful mediu pe noapte a scăzut cu 34,8%, de la 124 de euro în august la doar 81 de euro în septembrie. Reduceri substanțiale se observă și în Năvodari, unde tarifele au scăzut cu 34,3%, urmată de Mamaia cu o ieftinire de 33,3% și Costinești cu 32,9%.

De asemenea, în stațiunile Venus și Mangalia prețurile au coborât cu 32,1%, iar în Neptun cu 31,7% față de luna anterioară.

Atmosfera relaxată și bugetul redus atrag în special familiile cu copii mici care nu au început grădinița sau școala, pensionarii, angajații din sectorul HoReCa aflați în concediu și studenții.