Cântăreața le-a împărtășit urmăritorilor ei modul în care s-a schimbat percepția sa asupra vieții și despre cum a învățat să își asculte mai mult intuiția.

„Între 28 și 29 am înțeles câteva lucruri. Sau poate doar am obosit suficient cât să nu mă mai mint. Am înțeles că cele mai multe schimbări pe care le aștept de la viață stau, de fapt, în curajul meu de a le provoca”, a mărturisit artista la începutul mesajului său.

Theo Rose: „Nu e lipsă de bunătate să refuzi oameni sau lucruri care nu-ți mai fac bine”

În confesiunea sa, Theo Rose a pus accent pe starea de bine și pe refuzurile necesare în relațiile cu cei din jur, punctând că acest lucru nu reprezintă un act de egoism.

„Că nu e lipsă de bunătate să refuzi oameni sau lucruri care nu-ți mai fac bine. E doar igienă sufletească. Că nu e treaba mea să-i pun bine pe toți. Că fiecare are de dus ceva al lui și, oricât de tare m-ar mânca palmele să intervin, nu toate luptele celor pe care-i iubesc sunt și ale mele. Că uneori, vrând să ajuți un om care nu ți-a cerut ajutorul, nu faci decât să-i iei din drum o lecție pe care avea nevoie s-o trăiască singur. Și că a fi acolo pentru cineva nu înseamnă neapărat să-l salvezi”, a adăugat cântăreața.

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Theo Rose: „Am învățat să pun limite”

Ea a vorbit și despre schimbările de atitudine pe care le-a observat la oamenii din jur odată ce a început să spună „nu”.

„Că poți iubi un om și, în același timp, să știi că nu mai are loc în viața ta. Cele două nu se anulează. Că iubirea de sine nu înseamnă să-i iubești mai puțin pe ceilalți. Înseamnă doar să știi până unde ești dispus să mergi pentru ei și de unde începi să te pierzi pe tine. Am mai înțeles că în clipa în care nu mai accepți orice, există oameni pentru care devii, brusc, «mai rău». Dar, de cele mai multe ori, nu tu te-ai schimbat. Doar ai încetat să le mai fii la îndemână. Am învățat să pun limite. Și surpriza a fost că nu m-au costat nici pe departe cât mă speriasem eu că mă vor costa”, a explicat artista.

Theo Rose, recunoscătoare pentru tot ce are

Un alt punct important atins în mesajul său a fost despre echilibrul de care se bucură în prezent.

„Am înțeles că viața mea e acasă. Iar visul meu e pe scenă. Și, pentru prima dată, nu mai simt că trebuie să aleg între ele. Că intuiția mea a avut dreptate de mai multe ori decât am avut eu curaj s-o ascult. Că fiecare își spune povestea din locul în care doare. De-aia toate părțile au, într-un fel, dreptatea lor. Iar pentru mine, singura liniște vine din acceptare și din mersul mai departe. Și-am mai înțeles că viața are un fel al ei de a așeza lucrurile. Nu întotdeauna când vrem noi, dar aproape întotdeauna cum trebuie”, a continuat ea.

La finalul confesiunii sale, Theo Rose și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a reușit să construiască alături de cei dragi.

„Iar dacă trag linie peste anul ăsta, sunt tare recunoscătoare. Pentru oamenii mei. Pentru copilul meu. Pentru soțul meu. Pentru scenă. Pentru toate lucrurile pe care le-am primit și pe care, dacă sunt sinceră, nici nu îndrăzneam să le cer acum câțiva ani. Restul… chiar nu mai contează atât de tare. Mulțumesc! #29”, a încheiat Theo Rose.

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