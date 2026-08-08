Impact teribil între o mașină și un TIR, în Caraș-Severin: unul dintre șoferi a murit carbonizat

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, șoferul autoturismului ar fi intrat într-o depășire și ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde s-a izbit frontal de TIR. În urma impactului, cele două autovehicule au fost cuprinse de incendiu. Flăcările s-au extins și la vegetația uscată din apropierea drumului.

Șoferul autoturismului a decedat în urma accidentului, trupul său fiind găsit carbonizat. Conducătorul TIR-ului a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, ulterior fiind transportat la spital.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timpul efectuării unei depășiri, conducătorul autoturismului ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu ansamblul TIR”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, potrivit News.ro.

A fost solicitat și un elicopter SMURD

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Reșița, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bocșa, SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin.

A fost solicitat și un elicopter SMURD pentru intervenția de urgență și preluarea eventualilor supraviețuitori care ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Inițial, autoritățile anunțaseră că există indicii privind o posibilă persoană decedată, încarcerată în autoturism, în timp ce șoferul TIR-ului primea asistență medicală.

Traficul a fost blocat pe ambele sensuri

În urma accidentului, traficul rutier pe DN 58B a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile estimau reluarea circulației în aproximativ două ore, în funcție de evoluția intervenției echipajelor și a cercetărilor desfășurate la fața locului.

Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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