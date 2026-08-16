Alina Pușcău le-a vorbit fanilor de pe rețelele sociale despre starea ei de sănătate, mărturisit că nu a putut ajunge la biserică, pentru că i-a fost rău.

În mesaj, Alina Pușcău încurajează femeile care trec prin această problemă și le-a transmis că sunt mai puternice decât cred. Recent, fosta concurentă de la „Asia Express” 2025 a dezvăluit că suferă de cancer la sân și are deja metastază.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni.

Alina Puscau in masinaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în această perioadă grea

Vestea că Alina Pușcău suferă de cancer la sân l-a afectat puternic pe Dan Alexa, dar și pe ceilalți prieteni ai vedetei, care îi sunt alături în această perioadă.

Antrenorul a povestit că modelul i-a vorbit despre boală și despre temerile sale, iar de atunci îi este foarte greu să nu se gândească la ce este mai rău.

„Cu două zile înainte să dea acel mesaj, ne-a scris nouă pe grup și apoi am sunat-o, am vorbit cu ea, mi-a spus că s-a agravat, să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu. Era căzută, lucrul vital pentru ea în momentul ăsta este să fie pozitivă.

Pare un om foarte naiv, dar puternic. E foarte pozitivă în tot ceea ce face și asta o ajută în momentul ăsta. Îmi doresc foarte mult să reușească, i se face un tratament revoluționar, o nouă testare. Nici nu vreau să mă gândesc că i se poate întâmpla ceva.”, a declarat Dan Alexa, la „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz.

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