Pentru mulți părinți, alegerea unei grădinițe începe cu întrebări simple: este aproape de casă? Copilul va fi în siguranță? Va merge cu plăcere dimineața? Ce echipă va avea grijă de el și cum va fi adaptarea la această nouă și importantă etapă a vieții lui? Dar, dincolo de program și logistică, există o întrebare și mai importantă: în ce mediu va crește copilul meu?

În estul Bucureștiului, aproape de Cernica și la aproximativ 20 de minute de zona comercială Pallady, s-a deschis o nouă grădiniță care aduce un răspuns ușor diferit la această întrebare. Maria Montessori Home a inaugurat pe 1 septembrie 2026 prima locație din această zonă a Capitalei, în cadrul ansamblului rezidențial premium Liziera de Lac, un loc în care educația, natura și viața de familie fac parte din aceeași poveste solidă.

Maria Montessori Home este o instituție de învățământ acreditată, cu o experiență solidă și o prezență consolidată în zona București-Ilfov.

Mai mult decât o grădiniță: un mediu construit pentru dezvoltarea copilului

În primii ani de viață, copiii învață prin experiențe, mișcare și explorare, iar mediul în care își petrec o mare parte din zi joacă un rol important în dezvoltarea lor. Cu o investiție de aproximativ 1,5 milioane de euro, noua grădiniță Maria Montessori Home funcționează într-o clădire modernă, dedicată exclusiv activității educaționale, având o suprafață de aproximativ 710 mp și o curte proprie de 220 mp. Spațiile au fost amenajate pentru a le oferi copiilor libertatea de a se juca, de a explora și de a învăța într-un ritm adaptat vârstei lor, atât în interior, cât și în aer liber.

Gradinita Maria Montessori Home - Liziera de Lac Liziera Lac

Grădinița Maria Montessori Home, peste 10 ani de experiență în acest tip de educație

Avantajele locației sunt completate de experiența echipei educaționale. Maria Montessori Home are o experiență solidă în educația timpurie, construită de-a lungul anilor în cadrul grădinițelor pe care le operează în zona București-Ilfov. La grădinița din Liziera de Lac copiii sunt ghidați de educatori certificați într-un proces care pune accent pe:

autonomie și încredere în sine;

dezvoltarea motrică și senzorială;

comunicare și colaborare;

responsabilitate și respect față de ceilalți.

În Montessori, copilul este încurajat să aleagă activități potrivite nivelului său de dezvoltare, să descopere soluții și să participe activ la propria învățare. Filosofia Montessori pornește de la respectul pentru copil și pentru ritmul său individual de dezvoltare. În locul unui model bazat pe memorare sau pe activități identice pentru toți copiii, fiecare zi este construită în jurul învățării prin experiență, al curiozității și autonomiei, de care se bucură micuții preșcolărei de la grădința Maria Montessori Home din Liziera de Lac.

Copilăria petrecută aproape de natură

Unul dintre cele mai mari avantaje ale noii locații Maria Montessori Home este chiar locul în care se află. Grădinița este amplasată în mijlocul proiectului rezidențial premium Liziera de Lac, o comunitate nouă din zona de est a capitalei, construită lângă lac și pădure, unde spațiile verzi fac parte din viața de zi cu zi. Într-o perioadă în care mulți copii petrec tot mai mult timp în interior, contactul zilnic cu natura joacă un rol important în dezvoltarea lor. De aceea, la Maria Montessori Home, activitățile în aer liber fac parte în mod firesc din programul zilnic.

Pentru copii, natura devine un laborator viu: observă schimbarea anotimpurilor, plantează, explorează, descoperă și petrec timp afară, într-un mediu liniștit și sigur. Pentru părinți, este important să știe că cei mici cresc într-un mediu în care apropierea de natură face parte firesc din experiența lor de zi cu zi.

Program adaptat nevoilor familiilor

Grădinița primește copii începând cu vârsta de 18 luni și oferă variante flexibile de program, scurt, mediu și lung, astfel încât fiecare familie să poată alege cea mai potrivită opțiune pentru ea.

Ziua este organizată în jurul ciclului Montessori și include:

activități educaționale;

timp petrecut în aer liber;

masa de prânz;

odihnă;

activități recreative și opționale pentru programele prelungite.

Această flexibilitate este un avantaj atât pentru familiile care locuiesc în Liziera de Lac, cât și pentru cele din cartierele și localitățile din estul Bucureștiului.

O alegere ce simplifică viața de zi cu zi: mai puțin timp în trafic, mai mult timp cu familia

Pentru mulți părinți, drumul către grădiniță este o parte importantă din organizarea fiecărei dimineți, mai ales atunci când trebuie integrat în traseul către serviciu. Amplasarea Maria Montessori Home în cadrul Liziera de Lac oferă acces facil atât familiilor din comunitate, pentru care grădinița se află la doar câțiva pași de casă, cât și celor din zona Pallady, Sectorul 3 și împrejurimile localității Cernica, inclusiv prin conexiunile cu A2 și A0. Astfel, proximitatea grădiniței poate simplifica rutina zilnică a familiilor și poate reduce timpul petrecut pe drum, lăsând mai mult timp pentru ceea ce contează: timpul petrecut împreună.

Liziera de Lac Liziera de Lac

Educația face parte dintr-o comunitate

Prin deschiderea grădiniței, Liziera de Lac continuă să își dezvolte infrastructura și serviciile dedicate familiilor, consolidând conceptul unei comunități în care nevoile de zi cu zi sunt integrate cât mai aproape de casă. Alături de Maria Montessori Home, comunitatea include deja piscina LIDO by David Popovici, AGORA Caffe & Bistro, magazin automatizat deschis non-stop, terenuri de sport, spații de coworking, gym dotat cu aparatură performantă, pistă de biciclete, stații de încărcare mașini electrice, loc de joacă pentru copii, promenadă pe malul lacului, securitate 24/7, zone de relaxare și socializare în aer liber pentru toate vârstele, astfel încât viața de zi cu zi să se desfășoare sigur, într-un singur loc.

Înscrierile sunt deschise în continuare

Maria Montessori Home și-a primit, deja, prima grupă de copii în noua locație din Liziera de Lac, iar înscrierile sunt deschise în continuare pentru grupele dedicate copiilor începând cu vârsta de 18 luni.