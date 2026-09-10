Elena Gheorghe a dezvăluit cura de detoxifiere de 7 zile pe care o urmează în fiecare toamnă. Ce consumă artista și ce beneficii a observat.

Elena Gheorghe acordă o atenție deosebită modului în care își îngrijește organismul. Într-un interviu exclusiv pentru VIVA!, îndrăgita cântăreață a vorbit deschis despre stilul ei de viață și a detaliat ritualul de detoxifiere la care apelează de două ori pe an, la fiecare început de toamnă și de primăvară.

Artista consideră că aceste perioade de curățare sunt benefice din toate punctele de vedere, ajutând la menținerea stării de bine.

Cura de detoxifiere începe, de obicei, la debutul lunii septembrie și durează aproximativ șapte zile, perioadă care necesită o disciplină riguroasă. Cântăreața consumă în fiecare dimineață pe stomacul gol un suc de țelină apio, urmat de un smoothie, iar meniul pentru restul zilei devine unul extrem de simplificat.

„Pentru că e nevoie de detox, din când în când. De exemplu, pe 1 septembrie am început detoxul meu pe care îl fac în fiecare toamnă și în fiecare primăvară. Beau pe stomacul gol țelină apio, apoi am un smoothie de detoxifiere a metalelor grele și după aceea toată ziua mănânc doar papaya. Cam asta se întâmplă timp de aproximativ șapte zile”, a mărturisit Elena Gheorghe pentru VIVA!.

Deși recunoaște că meniul restrâns reprezintă un efort considerabil, artista subliniază că schimbările devin vizibile într-un timp scurt. Combinația alimentară strictă are rolul de a sprijini digestia și de a accelera procesul natural de regenerare celulară, iar efectele asupra pielii și stării de spirit sunt spectaculoase.

„În primul rând e un detox extraordinar. Pielea este mult mai frumoasă, mai sănătoasă, mai strălucitoare, metalele grele ies din corp și te simți și mult mai bine. Nu e foarte ușor, dar e necesar din când în când”, a adăugat cântăreața.