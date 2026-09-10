Real Madrid și Inter Milano s-au întâlnit în acest sezon în prima etapă din grupele Champions League, într-un meci pe care formația din Spania l-a câștigat cu 2-1, iar un român celebru a vrut să vadă din tribune partida.

Este vorba despre Ioan Andone, fost fotbalist și antrenor renumit, care a încercat să ajungă la Madrid alături de câinele lui de talie mică, un russian toy.

Ce a spus Ioan Andone că a pățit

Vedeta a dezvăluit în emisiunea „Liga DigiSport” că, deși a mai zburat în compania patrupedului său, de această dată nu a fost lăsat să urce în avion pe aeroportul din București. „Vina” ar fi aparținut genții în care Ioan Andone își transportă câinele prin avioane și aeroporturi.

„N-am avut voie să zbor. Incredibil așa ceva! Deci, eu am o geantă cumpărată din Spania. Am cățel mic și trebuia să zbor de dimineață, dar nu am putut să-l iau, că nu am patru aerisiri la geantă. Eu am două aerisiri, așa că am rămas acasă! Deci incredibil așa ceva... «Dați-mi o foarfecă! Mai dau două găuri», zic. Era o geantă specială, mai zburasem de 3-4 ori cu ea. Deci de la Madrid e valabilă să merg cu ea, dar de la București, nu. Mi-au arătat ei regulament, nu știu ce... Voiam să văd Real Madrid cu Inter. Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu”, a spus Ioan Andone la Digi Sport.

Cum pot fi transportați câinii cu avionul

Câinii pot călători cu avionul, însă regulile diferă în funcție de compania aeriană, dimensiunea animalului și destinație. Câinii de talie mică pot fi acceptați în cabină, într-o geantă sau cușcă specială, care trebuie să încapă sub scaunul din fața pasagerului.